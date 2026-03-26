Risto y Margallo a carcajadas por lo que dice Susana Díaz sobre las opciones de Chiqui Montero en Andalucía

El batacazo que se llevará María Jesús Montero será de antología.

La cosa pinta tan mal que todos en el PSOE saben que el resultado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda puede ser históricamente malo.

Es tal el nivel que ni siquiera dentro de Ferraz intentan tapar el sol con un dedo.

Ha sido el caso de la senadora y expresidenta de Andalucía Susana Díaz, en su participación en el programa Todo es mentira.

Mientras analizaban la candidatura de «la mujer más poderosa de la historia de la democracia», comentaron lo que pronostican las encuestas. Díaz intentó aliviar el golpe de realidad afirmando que el partido tiene una gran maquinaria en la comunidad autónoma.

«El PSOE es mucho PSOE en Andalucía», afirmó.

Tras esto, vino un intercambio que desató las risas de todo el plató, en especial del presentador Risto Mejide y del ex diputado al Parlamento Europeo, José Manuel García-Margallo: