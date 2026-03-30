Jorge Calabrés se cachondea como nunca de la «poderosa» ‘Chiqui’ Montero: «Nos va a dar grandes noches»

El batacazo que «la mujer más poderosa de la historia de la democracia» se va a llevar en Andalucía es de antología. Los sondeos anticipan que María Jesús Montero se encamina al matadero electoral, con muchas opciones de lograr el peor resultado del PSOE en tierras andaluzas.

En Horizonte conversaban sobre las posibilidades de la socialista de cara a los comicios autonómicos, y la reflexión del periodista Jorge Calabrés despertó las carcajadas en el plató.

El jefe de investigación de El Español se ha cachondeado de las «dotes» de Chiqui Montero como oradora y estima que durante la campaña dará «grandes noches» por sus pifias y meteduras de pata.

«Va a haber grandes noches de Horizonte solo con ella. María Jesús Montero como oradora siempre deja alguna perla. No es que sea su fuerte tampoco. Es más inteligente que Patxi López, pero como oradora yo creo que cada vez que hable va a dar votos a Juanma Moreno».

Sobre el resultado, estima que las encuestas son correctas y que se repetirá lo ocurrido en Extremadura y Aragón, donde los socialistas se despeñaron.

«Habrá que ver dónde está ese suelo del Partido Socialista en Andalucía, pero es muy preocupante para los socialistas. Yo creo que es la peor candidata que puede tener el PSOE andaluz».

En cuanto a las razones de por qué la mayor sanchista del reino es la peor candidata que podrían haber presentado los socialistas en la comunidad, destaca dos elementos: