Jorge Bustos se chotea de la extrema izquierda y de Chiqui Montero, y desvela por qué Pedro Sánchez coloca a sus ministros como candidatos

El subdirector de El Mundo, Jorge Bustos, ha analizado la situación de la izquierda de cara a la cita electoral en Andalucía el próximo 17 de mayo.

Ante la división de la extrema izquierda, con Podemos, Izquierda Unida, Sumar y otras formaciones más pequeñas, se ha burlado señalando que «es buen momento para ver La vida de Brian».

«¿Te acuerdas? El Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, y todas las facciones que se ubican en eso que llaman el espacio a la izquierda del PSOE, o sea, la extrema izquierda».

Destaca que la atomización de la extrema izquierda también afecta a las opciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de competir tanto en las elecciones de la comunidad como en las elecciones municipales y generales.

«Si tú no tienes una muleta a tu izquierda que te sirva para pactar, no vas a poder revalidar el milagro de dos mil veintitrés».

Respecto a la candidata sanchista, María Jesús Montero, incide en que el batacazo es inevitable, debido a que las encuestas arrojan que la exministra de Hacienda «perfora» el suelo electoral del PSOE andaluz y que obtendrá unos 25 escaños.

Destaca que es una candidata que no puede desligarse de las políticas impulsadas por el presidente del Gobierno, con todas las concesiones, cupos y medidas que benefician a Cataluña y al País Vasco en detrimento de otras comunidades, algo que los votantes tienen muy en cuenta, debido a que ella fue instrumental para estas medidas.

«Cae por debajo de veinticinco escaños, más o menos, que sería catastrófico. Es decir, sería algo histórico, aunque ya nos hemos acostumbrado, y es que el Partido Popular se convierte en un partido que dobla en escaños al partido que gobernó durante treinta y siete años Andalucía».

En cuanto a la razón por la que parece que a Pedro Sánchez le da igual perder tanto poder en los territorios, señala dos causas:

«Siempre ha primado su posición personal, su interés personal sobre la tradición del Partido Socialista. No le ha importado que el PSOE se vaya descapitalizando en los territorios, si eso le permite a él competir en unas generales. Su interés es absolutamente particular y el PSOE está maniatado porque ni siquiera soñaban con seguir en la Moncloa en el veintitrés. Sánchez lo consiguió y, por tanto, le están agradecidos, casi como una especie de servidumbre, casi como un elemento de fanatismo, de fenómeno fan de grupos. En el PSOE ahora mismo solo hay groupies de Pedro; ya no hay unas corrientes internas capaces de plantarle cara».

La segunda es que ya está planteando el escenario tras salir de Moncloa:

«Está pensando en controlar el partido incluso cuando pierda el poder. Quiere seguir controlando el partido, teledirigiendo el Partido Socialista cuando pierda el poder. Para eso necesita a Pilar Alegría en Aragón, a sus fieles, que no se levante nadie y mucho menos cuando lleguen las municipales.

Recuerda que entre las andaluzas y las generales están las municipales y ahí hay mucho en juego por los concejales, alcaldes y diputaciones, que se traducen en nóminas: “Muchas familias comen del PSOE en los territorios”».