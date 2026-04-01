Calabrés explota contra Ábalos por su falso victimismo y sus lágrimas de cocodrilo desde la cárcel

No traga con el victimismo de la ex mano derecha de Pedro Sánchez.
El periodista Jorge Calabrés ha estallado de indignación tras la entrevista a Vozpópuli de José Luis Ábalos desde la prisión, en la que tiró de la lástima para intentar blanquear su imagen.
Frases como que solo cuenta «con un bolígrafo BIC» para enfrentarse «a un gran sistema acusador» o que le «molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él».
El subdirector de El Español participó en el programa Horizonte, en el que analizaban las nuevas informaciones respecto a la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.
Y ahí, Calabrés mostró toda su indignación ante las lágrimas de cocodrilo del que también fuera exsecretario de Organización del PSOE.
«Hay que recordarle, perdón, es que es un presunto corrupto. Que es que es un presunto corrupto que ha cobrado mordidas por contratos públicos. A lo mejor a José Luis Ábalos lo que tiene que saber es que va en un furgón desde Soto del Real al Tribunal Supremo por cobrar mordidas en lo peor de la pandemia en contratos de mascarillas. A lo mejor a José Luis Ábalos lo que hay que recordarle es que metió a su novia, es prostituta, lo que fuera, etc., etc., en una empresa pública. Y un empresario como Víctor de Aldama le pagó un piso en Plaza de España, que no era barato precisamente. A lo mejor José Luis Ábalos lo que tiene que ser consciente de una vez es de todo lo que ha hecho, de todo lo que presuntamente ha robado a los españoles y en el peor momento, cuando había miles de muertos en la pandemia».