Calabrés explota contra Ábalos por su falso victimismo y sus lágrimas de cocodrilo desde la cárcel

No traga con el victimismo de la ex mano derecha de Pedro Sánchez.

El periodista Jorge Calabrés ha estallado de indignación tras la entrevista a Vozpópuli de José Luis Ábalos desde la prisión, en la que tiró de la lástima para intentar blanquear su imagen.

Frases como que solo cuenta «con un bolígrafo BIC» para enfrentarse «a un gran sistema acusador» o que le «molestó que Sánchez se sumara a lo fácil cuando dijo que yo era un desconocido para él».

El subdirector de El Español participó en el programa Horizonte, en el que analizaban las nuevas informaciones respecto a la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Y ahí, Calabrés mostró toda su indignación ante las lágrimas de cocodrilo del que también fuera exsecretario de Organización del PSOE.