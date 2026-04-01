Isabel Durán deja en shock a Naranjo por el voto digital y lanza un aviso a TVE: «O rectifican o tomaré medidas»

Para mear y no echar gota.

La periodista Isabel Durán ha participado en el programa El análisis: Diario de la Noche para analizar los riesgos del llamado voto digital, una información que, por retratar al Gobierno de Pedro Sánchez, le costó su despido de la sectaria TVE.

Detalla que, cinco meses antes de las elecciones generales de 2023, en las elecciones locales y autonómicas, como la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, intentó —engañando a la Junta Electoral Central— que se permitiera ir a votar acreditando la identidad con el móvil a través de una aplicación del Gobierno, dos aplicaciones del Ministerio del Interior.

La trampa está en que se le pidió a la Junta Electoral que no se utilizaran controles de verificación adicionales de identidad de la persona, pese a que, como advierte, en la vida digital todo es suplantable.

«Eso abre un boquete en la garantía de que el votante es quien dice ser y lo ve hasta un ciego».

Ante esta situación, detalla que se dio cuenta de que, con los argumentos que le daba el Gobierno a la Junta, la estaba engañando por los riesgos evidentes y que, tras su información, se sumaron tanto partidos como organismos electorales para evitar la aplicación de esta medida.

«Y salgo yo con los “primos de Zumosol”, los mayores tecnólogos que hay en España en cuestiones de aplicaciones de gobiernos, y dicen que eso es una grieta insólita en el mundo occidental. Y salen estos primeros tecnólogos a nivel mundial y a nivel europeo —que son españoles—, y luego salen ya juristas, tecnólogos expertos y la propia Junta Electoral, cuando ve el engaño al que le ha sometido el Gobierno, decide suspender, ante un recurso de la Junta de Andalucía por las inminentes elecciones y del Partido Popular, y de un particular, ese método que le había metido un gol el Gobierno de España».

Sin embargo, en los medios afines al sanchismo esta información fue vista como una «traición». Llamativo es el caso de TVE, donde Durán era colaboradora e incluso tenía un contrato. Pero en la sectaria Telepedro no hay espacio para nada que cuestione al Gobierno del marido de Begoña, así que la ‘purgaron’:

«En Televisión Española lo que hacen es chequismo televisivo. Es un ataque, es que ni siquiera me llaman. Me desconvocan, porque yo tenía un contrato y tenía que ir todas las semanas, y cuando tengo que ir, el día anterior me llaman, me desconvocan sine die y, por lo tanto, yo ya lo cuento».

Critica que la televisión que se sustenta con el dinero de todos los españoles fue incluso más allá, afirmando que su información era un bulo y que, además, sufrió ataques en las redes sociales.

«Generan un vídeo desmintiendo, acusando de bulo esa información y generan a la vez unos ataques en redes sociales, porque yo no sé si eran bots, pero bueno, el propio presidente de Televisión Española sale diciendo que, atención, hay un bulo que está circulando. No era un bulo».

Por último, criticó que, a día de hoy, no han rectificado ni han pedido perdón y adelantó que, en caso de que no lo hagan, iniciará acciones legales.