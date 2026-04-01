José María Olmo, Alberto Sotillos y María Claver durísimos contra el ‘mamporrero’ Óscar Puente: «Es un payaso»

En El programa de Ana Rosa trataban los «calentones» del ministro de Transportes, Óscar Puente, debido a una publicación en la que intentaba explicar —justificar— sus malas formas e insultos contra todo aquel que tenga la osadía de criticar tanto su gestión como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro tuitero, por un breve momento tras el accidente de Adamuz, aparentó que había entendido que es un representante de todos los españoles. Sin embargo, todo fue una estrategia y ya ha vuelto a sus formas más propias de un ultra en la grada del estadio. Por ejemplo, el lacayo del «puto amo» Pedro Sánchez ha cargado duramente en las últimas semanas contra el alcalde de Málaga porque tuvo la osadía de quejarse de que han dejado a la ciudad sin AVE de cara a la Semana Santa, una fecha muy importante para la localidad debido al turismo.

En el espacio de Telecinco se encontraban el jefe de Investigación de El Confidencial, José María Olmo; la periodista María Claver, y el sociólogo y exsocialista Alberto Sotillos. Todos criticaron con dureza la falta de respeto y de institucionalidad de la que hace alarde Puente, cuyas formas empeoran cada día.

15 años y 300.000 seguidores después, es un buen momento para explicar por qué estoy aquí, en qué me ha ayudado durante este tiempo, por qué voy a seguir, contar algunas anécdotas curiosas que me han sucedido, y dar las gracias a quienes desde aquí me ayudáis a mejorar. pic.twitter.com/3ZCMYGT8AP — Óscar Puente (@oscar_puente_) March 28, 2026

Incluso un defensor del sanchismo como Javier Casqueiro tuvo que aceptar que el titular de Transportes es un impresentable y que tendría que dedicarse a gestionar las vías ferroviarias y las carreteras, que están en un paupérrimo estado.

El más duro fue José María Olmo, que destacó que a un ministro se le presupone la capacidad tanto de concitar acuerdos como de resolver problemas propios de la cartera que encabeza y que Puente aprovecha el papel de hooligan para no cumplir con sus funciones:

«Óscar Puente es un payaso, un payaso de la política que cumple además una función dentro del partido. Hay perfiles técnicos como Carlos Cuerpo, pero luego hay otra gente que hace una labor de zapa continua contra todos aquellos que el Partido Socialista, y sobre todo Pedro Sánchez, identifican como enemigos. Es el ariete que utiliza el partido, él y algún otro también con ese mismo perfil, que sirve de avanzadilla para ir identificando enemigos y machacarlos en redes sociales».

Alberto Sotillos destacó que lo más preocupante de todo es que Pedro Sánchez es quien valida al ministro cada vez que se excede y suelta barbaridades:

«A mí me ofende cuando dice “yo estoy a la altura del ciudadano”. Mentira. El ciudadano español está muy por encima de Óscar Puente. Muy por encima. Porque si todos estuviéramos a la altura de Óscar Puente, viviríamos en una agresión verbal constante unos contra otros. Estaríamos casi en una barra de barrio. Yo, afortunadamente, creo que la altura del ciudadano está muy por encima, digamos, de la catadura política de Óscar Puente. Y lo que me preocupa no es él, sino que está validado por Pedro Sánchez».

Tomando la palabra de Sotillos, María Claver incide en que Puente es «Pedro Sánchez encubierto», y lo define como un mamporrero que cumple un papel que corresponde a una estrategia:

«La polarización es una estrategia deliberada, porque en el momento en que tú eliminas los matices, haces que la gente automáticamente se tenga que posicionar en un lado y en otro, y en términos electorales garantizas un suelo electoral. Por tanto, es una estrategia deliberada, deliberada desde la Moncloa, porque es que cuesta muy poco llamar al orden a un ministro cuando se ha excedido verbalmente».

En medio de la conversación, Casqueiro se mostró «indignado» porque al matón Puente lo etiquetaron como payaso y mamporrero, pero la respuesta de Claver lo dejó sin argumentos: