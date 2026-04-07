‘Javierito’ Ruiz queda como un bulero: recoge el cable y reconoce los audios con Villarejo

El bulero, cazado.

Javier Ruiz, «Javierito» para sus amigos y conocidos, ha tenido que recoger cable tras volverse loco en directo cuando el comisario más famoso de las cloacas españolas, José Manuel Villarejo, le desmontó un bulo y recordó que se conocían:

«A mí no me contrató el PP, como dicen, eso es mentira. Y que diga eso Javierito… Con lo buenos amigos que hemos sido, joer. Dígale a don Javierito que eso no es verdad».

Tras esto, Ruiz montó en cólera, reafirmando que no se conocen y demostrando su gran ética periodística al señalar que sacaron una información y que no le permitieron ofrecer su versión:

«Usted intentó contactar conmigo con mi móvil cuando sacamos una información sobre usted, pero no nos hemos tomado ni un café, no nos hemos visto en la vida».

Pero, tras el patético número, Villarejo, que tiene más grabaciones que Carlos Nuño, sacó unos audios que dejan al presentador de Mañaneros como el mentiroso supremo que es.

En el audio, Ruiz le dice al excomisario: «No me des el coñazo, hablamos y, si hay alguna novedad que vayamos a sacar, te aviso». La respuesta de Villarejo fue: «Perfecto, te lo agradezco». Además, el presentador le pregunta cómo conseguía ir tan rápido durante su programa, lo que pone de manifiesto una relación cercana y habitual. La respuesta de Javierito es para mear y no echar gota: «Ferreras es más hijo puta que yo».

Tras esto, el propagandista de Pedro Sánchez, pagado con el dinero de todos los españoles, abordó el asunto en su programa de TVE, recogiendo cable y lanzando una teoría conspirativa: que todo es un «intento de desviar la atención».

«Una respuesta mínima a un intento de desviar la atención, porque esto es lo que es, un intento de desviar la atención. Lo que tenemos entre manos es una trama de corrupción de esta profundidad, el uso de la policía para delinquir, para ocultar pruebas, no para destapar, sino para tapar la corrupción, y el comisario Villarejo ha filtrado hoy a un medio una conversación que tuvo conmigo en 2017, que, sinceramente, yo ni recordaba haber tenido. Guarda los WhatsApp que me mandó para que yo reflejara su versión de hechos pasados en 2017, cuando yo estaba en otra cadena. Villarejo intenta que toda la prensa empate: la que conspiró con él, la que trabajó para él, la que cobró de él, la que todavía le sirve y los que no».

Un aspecto que llama la atención es que deja la puerta abierta a que él sí pudo haber mentido, aunque «no a sabiendas»: