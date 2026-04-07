La periodista que hizo la maleta con Koldo lanza un brutal aviso a ‘Chiqui’ Montero: «Debería estar más callada»

La periodista Irene Tabera ha metido miedo en el cuerpo de la «mujer más poderosa de la historia de la democracia» y candidata de Pedro Sánchez en Andalucía, María Jesús Montero.

En el programa El Análisis: Diario de la Noche analizaban algunos comportamientos por parte de la izquierda que han sido auténticos desagravios a los cristianos, en especial con un presidente del Gobierno que es incapaz de felicitar a los creyentes por la Navidad, pero que no tiene reparos en usarlos como arma arrojadiza contra el presidente israelí Benjamin Netanyahu para obtener rédito político.

Y en eso salió el nombre de la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda en la conversación, y la periodista de OkDiario, que hizo la maleta con Koldo y a la que el exasesor de Ábalos trasladó un ultimátum al PSOE, recordó que la candidata sanchista debería tener un perfil más bajo porque la corrupción está muy cerca de salpicarla.

«He visto a María Jesús Montero muy contenta en Semana Santa, pero es que la corrupción también pasa por ella. Víctor de Aldama dijo que quien era su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, le pagó una mordida por aplazarle una deuda de Hacienda; es que acaban de detener este diciembre, y está siendo investigado, a su protegido, al que puso como presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, que está vinculado con la cloaca y al que la UCO está investigando por todas las mordidas que se habría llevado de contratos públicos, ya que él daba las viabilidades desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales».

Tras describir como los presuntos chanchullos de las personas de confianza de Montero cercan a la exministra, Tabera lanzó un brutal aviso a la mayor sanchista del reino: