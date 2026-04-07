Soto Ivars retrata a Ábalos y a Koldo citando a Valle Inclán por las fotos de su ‘vida padre’

Da en la diana.

El escritor Juan Soto Ivars ha realizado una acertadísima reflexión sobre la corrupción que carcome al Gobierno de Pedro Sánchez y que tiene como actores más visibles al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García.

En el programa Horizonte abordaban las escandalosas fotos publicadas por El Español y que reflejan la «vida padre» que mantenían tanto el que fuera hombre fuerte de Sánchez como quien el propio líder del PSOE definió como «el último aizkolari socialista» y «un ejemplo para la militancia».

Iker Jiménez había traído a colación la colección Espejo de España, cuyas obras ponían sobre la mesa diversas realidades dentro del territorio, y Soto Ivars siguió este hilo citando al dramaturgo y poeta Ramón María del Valle-Inclán.

«Tú has mencionado la colección Espejo de España, la colección mítica de ensayos que nos enseñaban tanto sobre nosotros, y luego has dicho que a lo mejor esto también era, en cierta manera, un espejo. Pues yo me voy a tirar por esa imagen y voy a sacar de la chistera a Valle-Inclán, que decía que el esperpento eran los héroes reflejándose en los espejos del Callejón del Gato, los héroes clásicos deformados por estos espejos convexos y cóncavos. Hoy coinciden el juicio de Ábalos y el juicio de la Kitchen, que yo creo que son el espejo cóncavo que te estira terroríficamente, con esa trama del Estado, con el PP intentando meterse a destruir una investigación judicial sobre su propia corrupción, una cosa así como tipo Nosferatu, alargada, muy de película. Y luego tenemos el espejo convexo, que te engorda y te achata, que es esta especie de Mortadelo, este Ábalos, este Koldo, que nos recuerda a todos nosotros un poco en esa cosa de chabacano, alegre y tal. «Torrentiana», decían. Pero en realidad son dos flexiones del mismo espejo, porque tenemos a los dos partidos del bipartidismo, a los dos partidos que han construido, que han hecho la historia de nuestro país, y aquí tenemos a periodistas, por cierto, que han sacado de los dos casos, y lo que tenemos hoy es una imagen deformada de nosotros mismos, pero es que esa imagen deformada es lo que nos ha estado gobernando todos estos años».

En este sentido, han recordado la ahora infame moción de censura impulsada por Sánchez y defendida por el propio José Luis Ábalos.