El rodaje de largometrajes y series aportó más de 1.540 millones de euros a Madrid entre 2021 y 2024

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presentado esta mañana el estudio ‘Dimensión e impacto económico de los rodajes de largometrajes y series en Madrid’, que revela que los proyectos de largometrajes y series aportaron al territorio municipal un impacto total de 1.541,9 millones de euros en producción durante el periodo 2021-2024, con un promedio anual de 385,5 millones de euros. Esto supuso una contribución al Valor Añadido Bruto (VAB) de 883,60 millones de euros durante todo el periodo estudiado y una recaudación de 367,3 millones de euros en impuestos.

Esta investigación, desarrollada por Madrid Film Office, oficina del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con el Instituto Universitario de Predicción Económica L. R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, ofrece resultados detallados sobre el impacto socioeconómico de la actividad de los rodajes de largometrajes y series en la ciudad de Madrid durante los cuatro años, en los que se registraron un total de 415 proyectos (173 largometrajes y 242 series).

Maíllo ha destacado que “este estudio es un proyecto ambicioso que demandaba Madrid como capital del audiovisual”. Con este informe, ha señalado, “conocemos en detalle el impacto económico de los rodajes, un sector que genera empleo, inversión y actividad en múltiples ámbitos productivos. A ello se suma, además, su decisiva aportación a la proyección internacional de la imagen de Madrid como destino creativo, así como al impulso del turismo asociado a esta visibilidad global”.

El impacto de la industria de los rodajes

El estudio tiene como objetivo identificar y poner en valor la contribución de la industria de los rodajes a la economía madrileña, información esencial para su fortalecimiento y trasladar sus beneficios a las administraciones y la ciudadanía.

Del impacto total en producción estimado, 988,7 millones de euros (64,12 %) corresponden al impacto directo, generado por los gastos que realizan las empresas implicadas en la producción (personal, alquileres, equipos, localizaciones). A ello, se suman 475,6 millones de euros (30,84 %) de impacto indirecto, generado en la cadena de suministro a través de las empresas proveedoras que participan de forma secundaria en el proceso y 77,6 millones de euros adicionales correspondientes al impacto inducido provocado por el gasto posterior en la economía madrileña realizado por los trabajadores y los proveedores que han obtenido ingresos gracias a la producción de rodajes en la capital.

En términos de empleo, los rodajes de largometrajes y series estimularon la creación de 10.101 empleos equivalentes a tiempo completo (ETC) durante todo el periodo, con unas rentas salariales de 562,6 millones de euros. Esto supone una contratación equivalente a 2.525 empleos anuales a tiempo completo.

Las series se presentan como el gran motor cuantitativo del impacto total calculado en el estudio, al ser mayores en número que los largometrajes y contar generalmente con una producción más extendida en el tiempo. En este sentido, las series aportaron 999,1 millones de euros en términos de producción (64,8 % del impacto total) y 6.716 empleos equivalentes a tiempo completo (66,5 % del empleo total) para todo el periodo analizado.

Según el estudio, el multiplicador de producción alcanza un valor de 1,6 en series y 1,5 en largometrajes, por lo que, por cada euro de producción directa, el impacto total se eleva hasta 1,6 euros en series y 1,5 euros en largometrajes. En empleo, el multiplicador es 1,7 en series y 1,6 en largometrajes, confirmando el efecto de arrastre sobre proveedores, servicios y consumo. Por último, en cuestión del ROI fiscal sobre el IVA recaudado, por cada euro aportado por el Ayuntamiento a través de sus ayudas al audiovisual, se estima una aportación de 11,78 euros a la economía madrileña.

Esto evidencia que los rodajes funcionan como actividad tractora y con capacidad de propagación sectorial en la economía madrileña en otras actividades como logística, transporte, hostelería, alquileres, construcción/montajes, seguridad, servicios profesionales y otros suministradores locales.

La industria audiovisual madrileña en datos

El estudio ‘Dimensión e impacto económico de los rodajes de largometrajes y series en Madrid’ se enmarca en la línea de trabajo de Madrid Film Office destinada a promover la identificación y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos de la actividad y el impacto de todo el sector audiovisual en la ciudad. Los resultados del estudio ofrecen datos de impacto detallados sobre un ámbito específico dentro de la industria audiovisual madrileña, el subsector de los rodajes de series y películas. A estas cifras habría que sumar el impacto de otros tipos de producciones audiovisuales en la ciudad como los programas de entretenimiento para televisión, videoclips o anuncios publicitarios, con gran presencia en la capital.

En este sentido, los resultados del estudio se complementan con las cifras aportadas por anteriores trabajos de Madrid Film Office sobre otros subsectores de la industria audiovisual madrileña, como el sexto ‘Estudio sobre el impacto económico de la producción de cine publicitario’, impulsado en 2024 junto a la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP), que estimaba el volumen de facturación de las productoras de cine publicitario en Madrid en 2023 en 250 millones de euros. Esta cifra se suma a los 385,5 millones de euros anuales aportados de promedio por los largometrajes y las series, según desvela el nuevo estudio, lo que permite paulatinamente ir confeccionando una panorámica cada vez más completa y detallada de la contribución general de la industria audiovisual madrileña a la economía de la ciudad.

Los resultados del estudio ‘Dimensión e impacto económico de los rodajes de largometrajes y series en Madrid’ pueden descargarse en la página web de Madrid Film Office./