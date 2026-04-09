Carlos Cuesta hunde a un diputado socialista por el expolio fiscal de Sánchez y le sobra tiempo para arrastrar al kioskero podemita

Colosal.

El periodista Carlos Cuesta ha retratado en menos de un minuto al concejal del PSOE en Badalona, Fernando Carrera, y le ha sobrado tiempo para hundir al secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, en el programa Código 10.

En el espacio que dirige Nacho Abad discutían en ese momento sobre la presión fiscal de Hacienda y la decisión de determinados influencers de irse a Andorra o a otros países para pagar menos impuestos.

Más allá de estar de acuerdo o no con esta decisión, el punto central del argumento de Cuesta es qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con el dinero recaudado, especialmente cuando, antes de su llegada, se pagaban menos impuestos y los servicios públicos funcionaban mejor.

«Antes de la llegada de Pedro Sánchez pagábamos para tener una Administración que funcionaba, unos trenes que funcionaban, unas carreteras que tenían reparación y mantenimiento, unas presas que tenían mantenimiento, una Administración en todos los servicios que funcionaba mejor que ahora. Pagábamos 181.000 millones de euros menos, ¡181.000 millones de euros menos!, y funcionaban las cosas. Ahora explícame que, después de un saqueo fiscal de 181.000 millones de euros más, no funciona nada, pero según tú todo era para sanidad, para educación, para… ¡Qué bonito, qué bonito ha quedado el relato! El pequeño problema es que no es verdad».

En este sentido, afeó que la izquierda política y mediática ataque y señale a los creadores de contenido que deciden irse del país por la nefasta gestión de Sánchez.

«Y luego cargáis contra gente como Ricky Edit, que ha decidido que, en uso de su libertad, se va a tributar donde le da la puñetera gana. ¿Por qué? Porque los estáis espantando, porque es gente que crea empleo, que crea talento y que crea contenidos, y os fastidia».

Para cerrar su intervención, Cuesta cargó contra el «kiosquero» podemita por dar lecciones de patriotismo cuando su partido pacta y apoya a formaciones que son antiespañolas y separatistas: