Ana Rosa hace la gran pregunta sobre el trasiego de dinero en Ferraz: «¿Quién recogió el dinero que llevó Carmen Pano?»

Para mear y no echar gota.

«Imaginen la escena: vas a Ferraz; primero te dejan entrar como Pedro por su casa; con miles de euros subes a la segunda planta y sale un señor al que no conoces y te dice: “Hola, soy el señor de la segunda planta, deme el dinero”. Pero alguien en la sala preguntó quién era ese señor X, que parece salido de la Semana Fantástica de El Corte Inglés. Una escena de lo más normal: entra en las oficinas una señora con unas bolsas llenas de billetes, se las entrega a un perfecto desconocido que aparece en un ascensor y luego otro señor, de nombre Joseba, lo recoge en sobres para entregárselos a su cuñada, la exmujer de Koldo».

El trasiego de los «tacos de billetes» en la sede del PSOE ha indignado a Ana Rosa Quintana. Las declaraciones del hermano de Koldo García, Joseba, de la empresaria Carmen Pano, y de su chófer, confirmando los movimientos de dinero en efectivo en Ferraz, son el objeto de su editorial de este viernes, 10 de abril.

«Tacos de billetes. Ya son tres testigos los que declaran que vieron dinero en efectivo en Ferraz. La empresaria Carmen Pano ha dicho ante los jueces que ella llevó dos bolsas con 45.000 euros cada una».

Ana Rosa recuerda que, en el caso Watergate, Garganta Profunda —el denunciante sin rostro que destapó el escándalo— afirmaba que hay que seguir el rastro del dinero y, en este sentido, la presentadora del espacio de Telecinco destaca que hay que identificar a una figura clave en el movimiento de dinero: el señor de la segunda planta. «¿Quién es el señor de Ferraz que recogió el dinero que llevó Carmen Pano?».

Recuerda que el gerente del PSOE justificó este trasiego de efectivo como pagos por gastos adelantados. La presentadora de El programa de Ana Rosa incide en que eran gastos como el café: «Un café con aroma de mordida. Esos Juan Valdez del dinero negro sitúan a Ferraz en el epicentro del tráfico de billetes, de billetes de dinero».

Resalta que este proceso judicial no solo es un juicio a Ábalos: «Es un juicio a los valores del PSOE. Por cierto, ¿quién es el secretario general del PSOE?».

«Y, mientras los españoles pagamos en la declaración de la renta, vemos que parte de nuestros impuestos se van, según varios testigos, en sobornos por la trama de hidrocarburos, en comisiones para el rescate de Europa, en pagos en República Dominicana y en odontólogas que nos sacan las muelas».

Tampoco dejó de atizar a Pedro Sánchez por guardar silencio sobre lo que está pasando en el juicio que desnuda las miserias de su Ejecutivo y su partido, mientras se dedica a grabar vídeos para su TikTok.