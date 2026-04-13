Ana Rosa atiza a Sánchez por sus ‘cuentos chinos’ para no responder en el Congreso por Ábalos y Koldo

Durísima.

Ana Rosa Quintana ha reflexionado sobre el ‘oportuno’ viaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, justamente en medio del juicio a su ex mano derecha, José Luis Ábalos, por la pieza de las mascarillas, una derivada de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

«Estos días estamos viendo en el juicio de las mascarillas a los que fueron los hombres del presidente, con una virtud propia de La escopeta nacional. Ahora el presidente nos quiere hacer creer que todo esto le suena a chino».

La presentadora de Telecinco destaca que el marido de Begoña ha puesto «un continente de por medio» para no tener que responder sobre todo lo que ha ido trascendiendo en el proceso judicial, que señala ha sido la «última parada» de los pasajeros del Peugeot.

«El presidente se ha ido a Pekín para no tener que dar explicaciones. Hoy, a las 3 y media de la madrugada, hora española, Sánchez ha dado un discurso en China para ensalzar a Matteo Ricci, un misionero italiano que puso a China en el mapa. Un discurso que suena a cuento chino para quitarse de en medio esta semana, en la que deja al frente de la sesión de control al Gobierno a su nuevo vicepresidente, que tendrá que responder por las andanzas de los pasajeros de un Peugeot cuya última parada ha acabado en el Tribunal Supremo».

Ha criticado cómo Moncloa y Ferraz, a través de sus terminales mediáticas, sitúan al líder socialista en «el lado correcto de la historia», pese a que prefiere relacionarse con dictadores vivos en lugar de afrontarlos, como hace con los muertos.

«Un país que es el mayor verdugo del mundo, que ejecuta anualmente a miles de presos, una cifra que supera la suma del resto de países juntos. Las democracias liberales no son perfectas, pero siempre es mejor estar del lado correcto de la historia occidental que ser agasajado por un grupito de dictaduras como las de Irán, Venezuela o China. Nuestro Gobierno ha dado de lado a Estados Unidos, a Israel y ya no acude a las reuniones en las que Europa decide su futuro».

Ana Rosa ha criticado la hipocresía de Sánchez por su silencio acerca de las negligencias de su ministerio en Transportes en el accidente de Adamuz, el tráfico de sobres en Ferraz, el acuerdo sobre Gibraltar o su cambio de postura con el Sáhara.