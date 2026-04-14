Antonio Naranjo ‘despeina’ a Ramón Espinar con Víctor de Aldama: «¡El que cobra eres tú!»

Medio en broma, medio en serio.

En el plató de En boca de todos se vivió un momentazo en medio de la tertulia política. En el espacio de Cuatro discutían sobre los esperpénticos vídeos de Claudio Rivas, un empresario que presuntamente habría corrompido al exministro José Luis Ábalos con un chalet en La Alcaidesa, siendo socio de Víctor de Aldama en la trama del fuel, otra de las derivadas de la red de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

En el programa se encontraban el periodista Antonio Naranjo y el activista Ramón Espinar, por lo que prometían fuegos artificiales, en especial con un tema peliagudo para las terminales mediáticas sanchistas, que tienen que contorsionarse para defender lo indefendible.

Espinar intentó picar primero, siguiendo la línea de Moncloa para intentar desacreditar a Aldama —ya ha dicho en anteriores ocasiones que no ha aportado pruebas de nada, pese a que enfrenta penas menores por colaborar con la justicia— al afirmar que ya ha cobrado más de las teles que del PSOE —admitiendo, tontamente, que sí ha cobrado—, pero la cosa no le funcionó muy bien porque se llevó zascas tanto de Naranjo como del presentador Nacho Abad.

Nacho Abad: De repente, veo estas imágenes y, en la presunta corrupción del PSOE, trincando pasta, se utiliza para matar animales.

Ramón Espinar: Pero los que matan los animales, como Víctor de Aldama, ahora cobran de las teles y de vosotros más que del PSOE.

Nacho Abad: ¿Tú has visto a Víctor de Aldama aquí, en este programa? ¿Lo has visto en Código 10?

Ramón Espinar: No, pero lo estoy diciendo en general.

Nacho Abad: No tengo ni idea de si les pagan o no, pero aquí no.

Ramón Espinar: ¿Tú crees que no cobran por ir a las teles? Pues yo creo que sí.

Nacho Abad: No tengo ni idea.

Antonio Naranjo: Yo sí lo he tenido.

Ramón Espinar: ¿No lo has pagado?

Antonio Naranjo: He invitado a Víctor de Aldama y no le he pagado ni un puñetero duro. Cobras tú haciendo…

Ramón Espinar: Cuidado, que lo de Telemadrid luego se sabe y se explica.

Nacho Abad: Las acusaciones se prueban.

Antonio Naranjo: Puedes mirarlo… Lo dejo bien grabado. Por supuesto que no. El que cobra eres tú. Y haces muy bien, además.

Aquí la cosa bajó de nivel a un cachondeo entre ambos:

Ramón Espinar: Cobro lo mismo que tú, si no nos engañas.

Antonio Naranjo: Pero mereciéndolo infinitamente menos.

Ramón Espinar: ¿Por qué?

Antonio Naranjo: Porque sí.

Finalmente, Abad les regañó por hacer el tonto: «Chicos, que no estáis en un bar, habéis perdido el tiempo».