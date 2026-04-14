Soto Ivars revienta al Gobierno Sánchez con una pregunta sobre los enchufes de Ábalos y Koldo

Acertadísimo.

El escritor Juan Soto Ivars ha lanzado una oportuna reflexión en el programa Espejo Público, tras conocerse la conversación entre José Luis Ábalos y Óscar Puente sobre la mujer conocida como Miss Asturias, que deja en evidencia el conocimiento que tenía el ministro tuitero de los enchufes de su predecesor.

El intercambio deja claro que la política de enchufes es un elemento clave del Gobierno de Sánchez. Por esta razón, se pregunta cuántas ‘sobrinas’ y familiares hay metidos en la Administración pública sin que haya ninguna supervisión ni regulación al respecto.

Considera que es un problema estructural de España:

«A mí, de todo este caso, a ver, tiene dos patas, dos partes. Una es el posible enriquecimiento ilícito de estos genios del comercio, ¿no? De este ministro y su socio y demás. Pero a mí lo que más me escandaliza de esta trama es lo que aflora en estas contrataciones porque, desgraciadamente, ese tipo de enchufes están absolutamente extendidos, no solo en este caso, en el que hemos puesto el foco por ese ‘Torrente’ que teníamos del ministro de Fomento, sino que creo que están muy extendidos por toda la Administración. Yo quiero saber cuántas ‘Jésicas’ hay colocadas por ahí, en pequeños ayuntamientos, con concejalías de no sé qué, en empresas públicas, en semipúblicas, en fin. Creo que esto apunta a uno de los verdaderos problemas estructurales de este país, que es que hay muy poco control sobre quién está desempeñando qué labores y por qué. O sea, no hay control porque no se fiscaliza quién está sentado en su puesto, quién está haciendo qué, quién sirve y quién no sirve. Y, segundo, porque es que no hay ningún impedimento para quien quiere enchufar. Hay mucha manga ancha con esto».

Susanna Griso se sumó a la reflexión, señalando que una de las empresas salpicadas por la trama ha sido usada por los distintos gobiernos como una agencia de colocación:

«Una de las personas que va a declarar en las próximas horas en este juicio a mí me ha dicho: Ineco ha sido siempre la empresa de colocación, no solo del Partido Socialista, también del PP. Por eso, claro, es el trámite habitual. Si tienes a alguien enchufado, si tienes a alguien a quien tienes que colocar, vas por Ineco».

En este sentido, Soto Ivars recuerda la entrevista del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que, además de reivindicar su amistad con la dictadora Delcy Rodríguez, admitió con naturalidad la política de enchufes de los socialistas: