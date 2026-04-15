Jorge Calabrés lanza una fuerte advertencia sobre Pedro Sánchez: «Es muy peligroso»

No se corta un poco.

El periodista Jorge Calabrés ha lanzado una fuerte advertencia en su intervención en Horizonte. En el espacio de Cuatro abordaban la operación de acoso y derribo que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por haber resuelto procesar a Begoña Gómez en la causa que la señala por presuntas irregularidades en sus negocios.

El subdirector de El Español ha reflexionado sobre los riesgos para la democracia que representa la deriva autoritaria del líder del PSOE.

En este sentido, ha recordado la colonización de las instituciones y empresas públicas como el CIS, TVE, Indra o Telefónica; los constantes ataques a la justicia cada vez que investigan a uno de los suyos; el uso del Constitucional como un tribunal de casación sobre el Supremo, cuando esa no es su función; e incluso ha advertido de cómo se presiona a empresas privadas para colocar a gente de su cuerda en puestos de dirección:

«Estamos en un momento trágico para la democracia española, creo que nos jugamos más que nunca como país, porque la deriva que está tomando este Gobierno, sobre todo en el tema de las instituciones, de mantenerse al margen de decisiones judiciales, de mantener una separación de poderes… Pero ya hasta con las empresas privadas se están metiendo e intentando incluso copar puestos de dirección».

Por todo esto, Calabrés incide en que Sánchez es un presidente «muy peligroso» y que, si se mantiene en el poder, podemos terminar siendo un país bajo un régimen no democrático.