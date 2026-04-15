Vicente Vallés atiza a Pedro Sánchez y a Félix Bolaños por sus ataques al juez Peinado por procesar a Begoña Gómez: «Inadmisible»

La estrategia de ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a la justicia se agudiza cada día. En especial, en la causa que señala a Begoña Gómez por sus opacos negocios. Tras la decisión del juez Peinado de procesarla, todo el Ejecutivo sanchista y sus terminales mediáticas se han lanzado en tromba para arremeter contra el magistrado.

Uno de los principales arietes en esta ofensiva totalitaria ha sido, irónicamente, Félix Bolaños, el ministro de Justicia. Ayer trascendió que envió cartas y quejas formales a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, contra el juez Peinado hace casi un año.

Y Vicente Vallés no ha dejado escapar esta operación de acoso y derribo impulsada desde Moncloa y Ferraz contra un magistrado.

Primero, ha criticado a Pedro Sánchez por sus declaraciones desde China, en las que dejó entrever que los jueces no hacen justicia, sino política:

«Se ha limitado a pedir que la justicia haga justicia, de lo que se deduce que el presidente considera que la justicia no está haciendo justicia. El presidente del Poder Ejecutivo descalifica a quienes ejercen el poder judicial. No es esta una práctica que se considere adecuada en los países de la Unión Europea, pero este es uno de los hechos diferenciales de España, donde, en los últimos años, la descalificación de los jueces desde el ámbito de la política se ha convertido en un deporte practicado de forma casi masiva. Y hoy tenemos una nueva demostración. Pedro Sánchez acusa a la justicia de no hacer justicia, pero no ha llegado a decir que estén haciendo política. Eso el presidente se lo ha dejado a sus ministros, digamos así, más aguerridos, a sus ministros campeadores, Félix Bolaños y Óscar Puente, con la peculiaridad de que Bolaños es precisamente el ministro de Justicia».

En cuanto al ministro de Justicia, ha estimado que sus declaraciones son impropias de su cargo, inadmisibles en un Estado de derecho, y ha recordado que la mayor parte de las asociaciones judiciales ha salido a defender al juez y al Poder Judicial de los ataques del Gobierno.