Sor Lucía Caram estalla contra el quiosquero de Podemos en directo: «¡Vete a la mierda, desgraciado!»

Menudo genio que tiene la paisana.

Y no se corta un pelo.

La conocida monja argentina Sor Lucía Caram ha regresado a la televisión con un debate candente en el programa En Boca de Todos de Cuatro, donde se enfrentó a Pablo Fernández, secretario de organización de Podemos.

Lo que empezó como una discusión política pronto se convirtió en un intercambio de acusaciones que dejó al representante podemita sin palabras.

El momento álgido llegó cuando Fernández cuestionó la coherencia de la religiosa por ser parte de la Iglesia Católica, una institución que, según él, es «la más pederasta de la historia».

La reacción de Sor Lucía fue inmediata: «¿Por qué no te vas a la mierda, por Dios? No tienes ni idea». La monja, lejos de rendirse ante el ataque del político, lanzó una frase contundente que marcó un antes y un después en el debate: «Ya quisiera Podemos tener tanto impacto como ha tenido la Iglesia en ayudar a la gente».

parece una piñata recibiendo palos de la monja, lo manda a la mierda y lo llama desgraciado sin pestañear..

no hay día que a estos podemitas no los pongan en su sitio..

menudo recital, eclesiástico. pic.twitter.com/guXYAX4Cbj — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) April 14, 2026

El origen del conflicto: críticas anteriores de Sor Lucía a Podemos

La reaparición de Sor Lucía Caram no fue casualidad. Semanas antes, había arremetido con dureza contra el partido morado y sus líderes. Describió el viaje de Pablo Iglesias a Cuba como «una bofetada e insulto a los cubanos que llevan años bajo un régimen que ha sometido a su población». También hizo referencia a Irene Montero, afirmando que «el avance de la extrema derecha es fruto del fracaso de Podemos, quienes han impulsado políticas divisorias».

En ese marco, Sor Lucía reveló haber votado por Javier Milei en Argentina, con el objetivo de «echar a patadas a los corruptos de los Kirchner que tanto defiende Podemos«. Esta declaración fue utilizada por Fernández como argumento durante el debate, sugiriendo que su coherencia era cuestionable al apoyar a un político tan controvertido.

Un cruce sin tregua

Durante este intenso enfrentamiento, Pablo Fernández intentó deslegitimar a Sor Lucía comparándola con figuras políticas polémicas. «Sor Lucía es para la coherencia lo que Netanyahu al pacifismo o lo que Jacob Elordi a la fealdad», soltó el portavoz podemita en un intento irónico que no logró calar. Luego volvió al ataque insistiendo en los abusos dentro de la Iglesia, advirtiendo que su jerarquía ha encubierto durante años a numerosos pederastas en España, Argentina, Chile y Alemania.

La monja replicó que se quedaría en la institución porque ha defendido siempre «tolerancia cero» frente a los abusos. A lo que Fernández añadió otra comparación: «Su coherencia, Sor Lucía, es similar a lo que representa Ayuso para el cuidado de los mayores». El presentador Nacho Abad permitió que ambos expusieran sus puntos durante varios minutos sin intervenir demasiado, aunque finalmente solicitó calma a la religiosa.

Las meteduras de pata del portavoz podemita

El debate dejó al descubierto las dificultades de Fernández para responder adecuadamente a las críticas lanzadas por Sor Lucía, optando frecuentemente por descalificaciones. Cuando ella argumentó que el resurgimiento de la extrema derecha es responsabilidad de Podemos, él no presentó argumentos sólidos y recurrió más bien a ataques personales. Su intento por cuestionar su coherencia debido al voto por Milei resultó contraproducente; mientras ella expuso claramente sus razones políticas en Argentina, él no pudo justificar por qué su partido apoya gobiernos autoritarios como el cubano.

Además, la monja enfatizó que, contrariamente a muchos políticos, ella se encuentra «en primera línea luchando junto a las víctimas: venezolanos, cubanos, palestinos y personas provenientes de Gaza», lo cual reforzó su posición ante las acusaciones sobre su falta de coherencia lanzadas por el portavoz podemita.