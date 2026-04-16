Un superviviente de Adamuz desvela la vomitiva respuesta de Óscar Puente al pedirle su dimisión

En un testimonio estremecedor emitido este miércoles en el programa Horizonte de Cuatro, Mario Samper, portavoz de la Asociación de Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha revelado la respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando las víctimas le exigieron directamente su dimisión.

Según Samper, en la primera reunión que mantuvieron con el ministro, los afectados le pidieron de forma clara y unánime que abandonara su cargo. La contestación de Puente fue tan fría como despectiva: “No dimite porque él no era quien había soldado la vía”.

“Le pedimos directamente y claramente la dimisión… y nos respondió que no era él quien había soldado las vías. Increíble”, relató Samper a Iker Jiménez y Carmen Porter, visiblemente indignado. El superviviente subrayó que la respuesta se produjo en un contexto de máxima responsabilidad institucional, tras un accidente que ha dejado decenas de víctimas y que sigue sin esclarecerse del todo.

El momento ha causado un profundo impacto en el plató. Tanto Jiménez como los colaboradores del programa expresaron su “asombro” ante lo que calificaron como una falta absoluta de empatía y responsabilidad. “Una cosa es Twitter y otra cosa es decírselo a la cara a las víctimas”, señaló uno de los tertulianos, recordando el habitual tono agresivo del ministro en redes sociales.

El accidente de Adamuz, ocurrido meses atrás, se ha convertido en uno de los mayores escándalos de la legislatura. Las víctimas denuncian falta de transparencia, retirada de pruebas y una gestión caótica por parte de Adif y Renfe.

Ayer, mientras Puente comparecía en el Congreso defendiendo la “coordinación”, fuera del hemiciclo las víctimas y familiares de las víctimas corearon “Óscar Puente dimisión” y colocaron sillas vacías en señal de protesta.

El testimonio de Mario Samper llega en un momento de máxima tensión. La Guardia Civil ha detectado irregularidades en las pruebas del accidente y el PP, junto a otros grupos, exige la salida inmediata del ministro. Sin embargo, Puente sigue en su puesto y, según las víctimas, con una actitud que roza el desprecio.

“Veníamos encomendados por toda la asociación”, concluyó Samper. “Y su respuesta fue que él no había soldado la vía”. Una frase que, para muchos, resume mejor que cualquier informe la actitud del Gobierno ante la tragedia.