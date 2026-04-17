El desgarrador testimonio de la madre de una víctima de Adamuz por la actitud de Óscar Puente: «Somos números, no le importamos»

En una intervención que ha conmocionado a la audiencia, María Fernanda, madre de una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, ha roto su silencio en el programa El Análisis DN de Telemadrid para denunciar con crudeza la actitud del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del resto del Gobierno de Pedro Sánchez ante la tragedia.

Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la mujer ha relatado cómo el trato de las autoridades a las familias, en especial el del ‘ministro tuitero’, deja claro que no les importa absolutamente nada.

«Nada se aclara. Parece ser que lo que ha pasado, que los 46 —incluido mi hijo— no son nadie. Para ellos somos números, somos votos. ¿Para qué vamos a hablar? Para ellos somos votos, otra cosa no hay. Les importa poco».

Sus palabras, pronunciadas con dolor contenido, han dejado en silencio el plató.

«A los tres días estaban haciendo… las elecciones de Aragón y el presidente del Gobierno tenía un pitorreo que dije: “Parece mentira que hace tres o cuatro días que ha pasado esto y se esté riendo como si nada. Que tiene 46 muertos a sus espaldas. Y eso duele mucho”», insistió.

María Fernanda ha ido más allá y ha acusado directamente al Ejecutivo de utilizar políticamente a las víctimas. «Ellos son los que han jugado con las víctimas, los están utilizando», afirmó, refiriéndose a los ataques de Óscar Puente al presidente andaluz, Juanma Moreno, como parte de la estrategia electoral de María Jesús Montero.

La madre ha criticado duramente la frialdad con la que se ha manejado la crisis: «Me da vergüenza vivir en España. Los españoles no nos merecemos esto».

Durante la entrevista con Antonio Naranjo, la mujer ha pedido justicia y memoria: «Lo que quiero es que esto no se olvide; por favor, no os olvidéis de nosotros».

Sus declaraciones llegan en un momento de máxima tensión, cuando las víctimas y sus familias exigen la dimisión del ministro y una investigación independiente que, según denuncian, sigue sin llegar.

El testimonio de María Fernanda ha sido calificado por los tertulianos como «desgarrador» y «valiente». «Esto duele porque es verdad», ha resumido uno de los colaboradores.

Mientras el Gobierno guarda silencio ante estas acusaciones, las familias afectadas continúan su lucha: no quieren ser solo una cifra en un informe oficial. Quieren verdad, justicia y, sobre todo, que no se les olvide.