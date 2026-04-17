Ketty Garat lanza una advertencia que pone temblar a la «mentirosa» Francina Armengol

Durísima.

La periodista Ketty Garat ha puesto en el punto de mira a Francina Armengol con unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en el programa Horizonte. Lo ha hecho en un contexto marcado por las últimas revelaciones sobre la gestión política durante la pandemia y el conocido como ‘caso Koldo’. Y no se ha quedado en medias tintas.

Garat carga contra Armengol por sus explicaciones públicas y da a entender que su relato no encaja con lo que ya apuntan los informes de la UCO y las informaciones publicadas en los últimos días sobre la trama de las mascarillas en Baleares. La expresidenta de Baleares no habría sido una espectadora pasiva, sino una responsable política cuya actuación merece más que una explicación política.

«Llevamos dos semanas de juicio del caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo y la presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado, ha mandado un informe, al igual que Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, para decirle al tribunal una mentira».

La periodista habla claro:

«Ahora mismo, con lo que conocemos de este informe de la UCO, que llevábamos meses esperando —si no casi un año—, se le podría achacar a la presidenta del Congreso un delito de falso testimonio, porque lo que dice en el informe que se reenvía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es que ella nunca intermedió en materia de mascarillas, que jamás habló con Ábalos sobre este asunto, ni con Koldo, y que no ha intermediado para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión».

Garat señala directamente a la actual presidenta del Congreso por su versión de los hechos. Va más allá y advierte que incluso podría afrontar —si el tribunal lo estima— posibles consecuencias legales.