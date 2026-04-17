Teresa Gómez estalla contra la chulería del kioskero podemita: «¡Estoy harta de políticos como tú!»

Un enfrentamiento que calienta los platós. En el programa En boca de todos, la periodista Teresa Gómez, perteneciente a The Objective, no se contuvo y arremetió contra el diputado de Podemos Pablo Fernández, más conocido como el “kioskero podemita”, por su defensa de los presuntos corruptos del entorno sanchista, como en el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todo esto surgió en medio de la controversia relacionada con el opaco rescate a la aerolínea Plus Ultra.

La discusión escaló rápidamente. Mientras Fernández trataba de restar importancia a las acusaciones contra Zapatero, Gómez no dudó en señalar su falta de coherencia: «Que tú ahora digas “Ábalos es un corrupto” cuando está en el Tribunal Supremo, eso es muy fácil». La periodista fue más allá y le lanzó: «Defender a presuntos corruptos te convierte en cómplice. Me daría vergüenza ser un cargo público y hacer eso». Un comentario que dejó al plató en un silencio absoluto, como si alguien hubiera pinchado el inflado globo de la chulería política.

«¿Sabes qué pasa, Pablo? Es que ya estoy muy harta. A mí me parece fenomenal que tú defiendas ahora a Zapatero, como en su día defendiste a José Luis Ábalos. Pero es que a mí me da igual: Zapatero, José Luis Ábalos, Mariano Rajoy… Me da exactamente igual. Yo siempre voy en contra de los corruptos. Que tú ahora digas “Ábalos es un corrupto”, ahora que está sentado en el Tribunal Supremo, eso es muy fácil. Pero defender a presuntos corruptos te hace igual de cómplice que ellos. Me daría vergüenza, siendo un cargo público, hacer eso. Me daría vergüenza. Y yo lo único que estoy diciendo es que, precisamente, el entorno de Zapatero montó una empresa en el chalé de José Luis Rodríguez Zapatero. Y si para ti eso no es un indicio, me parece fenomenal por tu parte. Pero cuando veamos a José Luis Rodríguez Zapatero sentado ante un tribunal, como estamos viendo ahora a José Luis Ábalos, dirás: “Hombre, es verdad, que caiga todo el peso de la ley”. A ti te hace igual de cómplice. Te hace igual de cómplice».

Las tonterías que soltó Fernández fueron tantas que hasta el presentador del programa, Nacho Abad, tuvo que intervenir para que entendiese que estaba equivocado. Además, se llevó unos zascas de los tertulianos Pilar Rodríguez Losantos y Antonio Naranjo.

Este choque no es un episodio aislado.

lemista de TV, tiene un historial lleno de momentos virales en televisión gracias a las tonterías que suelta. Ya en el programa anterior, se había llevado un sopapo de Sor Lucía.