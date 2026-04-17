Vito Quiles carga sin piedad contra Sarah Santaolalla: «Está enferma de mierda, se acabó»

La escena tiene todo el aspecto de un folletón de tarde, con connotaciones que van más allá de lo estrictamente informativo.

Sarah Santaolalla, la tertuliana de TVE de la que sus detractores dicen que es mitad tetas y mitad tonta, lanzó en Malas Lenguas uno de esos dardos que salen disparados hacia el adversario y acaban clavándose en quien los lanza.

Refiriéndose a Vito Quiles, dijo con el aplomo de quien cree tener el partido ganado: «El problema lo tienen los que se enrollan con Vito Quiles, que hay que tener estómago».

La respuesta de las redes fue inmediata y cruel, como suelen ser las redes cuando detectan hipocresía.

Miles de usuarios le recordaron que ella mantiene una relación con Javier Ruiz, el presentador de Mañaneros 360 en TVE, que le lleva una considerable diferencia de edad, que la habría integrado en su equipo de colaboradores y que tiene un historial propio de afirmaciones inverificables que ya le costó una sanción de la FAPE. Los comentarios se acumularon en X con una contundencia que Santaolalla no esperaba: «Prefiero enrollarme con Vito Quiles que con su novio Javier Ruiz».

El folletón tiene sus propias leyes. Y la primera es que quien lanza una piedra sobre la vida privada ajena hace bien en asegurarse de que la suya aguanta el escrutinio.

Ruiz: más presumido que un quinto mal hecho

Porque Javier Ruiz merece su propio párrafo en esta historia. El presentador de la televisión pública española, que cobra un sueldo estimado de entre 80.000 y 120.000 euros anuales del dinero de todos los contribuyentes, tiene un ego que no cabe en el plató de Mañaneros 360 y un historial de meteduras de pata que haría sonrojar a cualquier periodista con un mínimo de autoexigencia.

Es el hombre que negó en directo conocer a Villarejo y tuvo que retractarse cuando aparecieron los audios que demostraban lo contrario. El que dijo que el apagón era un bulo horas antes del apagón. El que presentó a una cocinera de UGT disfrazada de médico ante su audiencia. El que inventó estadísticas sobre violaciones y fue sancionado por la FAPE. El que difundió que Quiles iba a asaltar su casa sin prueba alguna.

Un hombre más presumido que un quinto mal hecho que sale a defender a su novia en televisión y en aeropuertos con la solemnidad de quien cree que su opinión importa más que los hechos. Que Santaolalla utilice la vida privada de Quiles como arma mientras convive con este señor tiene una ironía que los usuarios de X no han dejado pasar.

El culebrón se complica: cabestrillo y tribunales

El enfrentamiento lleva meses escalando con la lógica de un culebrón de serie B en el que cada episodio supera al anterior en inverosimilitud.

Santaolalla denunció a Quiles por acoso físico fuera del Senado, habló de golpes, empujones y pisotones, amplió la denuncia desde el hospital y apareció en pantalla con un cabestrillo cuya justificación médica nadie ha podido documentar públicamente. Los vídeos disponibles del incidente muestran una confrontación verbal, no una agresión física. Un juzgado rechazó la orden de alejamiento que solicitó por ausencia de riesgo real.

Marlaska le asignó una escolta de cuatro agentes a 12.000 euros mensuales con cargo al presupuesto público, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para no dar explicaciones. El PSOE denunció a Quiles por hostigamiento. E Irene Montero habló de «acoso fascista» sin mencionar la homofobia que la propia Santaolalla había ejercido al insinuar la orientación sexual de Quiles como arma arrojadiza.

Los colectivos LGTBI no tardaron en señalar la contradicción: la misma mujer que imparte talleres sobre fake news para las Juventudes Socialistas y que se presenta como defensora de la diversidad, usó la supuesta homosexualidad de un adversario como insulto. Quiles respondió con una claridad que no necesita traducción: «Utilizar la homosexualidad como arma arrojadiza contra tu adversario ideológico denota una homofobia asquerosa e inaceptable».

Quién está ganando la batalla

Y aquí está la clave de todo este culebrón: a pesar del aparato mediático, institucional y político que se ha movilizado contra él, Vito Quiles está ganando la batalla.

Los tribunales le han dado la razón dos veces. El juzgado rechazó la orden de alejamiento. Otro juez desestimó la demanda de Antonio Maestre contra él, concluyendo que su actuación era periodismo legítimo. Quiles lo celebró con la misma frase en ambas ocasiones: «Otro juez me da la razón y confirma que no he acosado a nadie».

Quiles trabaja sin escolta, sin sueldo público, sin el respaldo de un ministerio dispuesto a usar leyes franquistas para protegerle. Enfrente tiene a una colaboradora de TVE respaldada por Marlaska, por el PSOE, por Irene Montero y por un novio que sale en televisión a defenderla con la solemnidad de un caballero andante con flequillo.

Y sigue ganando en los tribunales.

El folletón continúa. Santaolalla ha vuelto a Cuatro para enfrentarse a Risto Mejide y reafirmar sus acusaciones. Quiles prepara una querella por las declaraciones en TVE que, según él, ponen en riesgo su entorno personal. Ruiz sigue presentando Mañaneros 360 con el aplomo de quien no ha pasado vergüenza en su vida.

Y RTVE, que pagan todos los españoles incluidos los votantes de los partidos que Santaolalla y Ruiz atacan cada mañana, sigue siendo el escenario de un espectáculo que tiene más de culebrón de sobremesa que de periodismo de servicio público.

«Está enferma de mierda, se acabó», dijo Quiles al límite de su paciencia.

Los jueces, de momento, parecen de acuerdo con él.