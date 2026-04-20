Juan del Val defiende a Sabina y sacude a Almodóvar, de quien dice que ha dejado de ser un ‘genio’

La frase la lanzó Juan del Val sin anestesia y con la precisión de quien lleva años esperando el momento adecuado para decirla.

«Sabina es un genio, fin. Almodóvar era un genio».

El matiz entre el presente y el pasado lo dice todo. Y lo dijo en La Roca de laSexta, delante de su mujer Nuria Roca, después de que el programa abordara la reciente queja de Pedro Almodóvar sobre la canción que Joaquín Sabina publicó en 1992: Yo quiero ser una chica Almodóvar.

Treinta y tres años después, el director manchego decidió que le había molestado.

Almodóvar lo confesó en el podcast La Pija y la Quinqui con una frase que no dejaba lugar a la ambigüedad: «Había un poquito de mala leche debajo». Según él, la canción de Sabina convertía la expresión chica Almodóvar en algo mediático que restaba valor a sus actrices, reduciéndolas a un estereotipo que el director no había buscado ni aprobado.

Del Val escuchó eso y no se lo tragó.

«Dilo antes», respondió con la contundencia de quien considera que las quejas con tres décadas de retraso tienen un problema de credibilidad. Y añadió algo que Nuria Roca respaldó de inmediato: ser una chica Almodóvar siempre se percibió como un distintivo aspiracional, algo que las actrices querían ser, no un insulto disfrazado de homenaje.

De dónde viene el término

La historia del término es más irónica de lo que el director parece recordar ahora.

Lo de ‘chica Almodóvar’ no lo inventó Sabina. Lo inventaron los periodistas italianos en la Mostra de Venecia de 1983, cuando al ver a las actrices de Entre tinieblas preguntaban en los pasillos: «Dove sono le ragazze Almodóvar?». El propio Almodóvar lo adoptó con entusiasmo durante años para definir a un tipo de mujer concreta: con sentido del humor, sin prejuicios, capaz de mezclar comedia y drama con naturalidad, de físico singular, impulsiva y auténtica. Lo contrario de la belleza convencional.

La primera en encarnar ese concepto fue Carmen Maura en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Después vinieron Victoria Abril, pasión encarnada en ¡Átame! y Alta Fidelidad. Marisa Paredes, elegancia y profundidad en La flor de mi secreto. Rossy de Palma, de quien el propio Almodóvar dijo que era «más Almodóvar que yo». Y Penélope Cruz, que llevó el concepto al planeta entero desde Carne trémula hasta Madres paralelas.

Sabina tomó ese concepto cultural ya instalado, lo puso en música y lo convirtió en parte del imaginario colectivo de los noventa. Que ahora el creador del término reniege de él porque Sabina lo popularizó tiene una lógica que Del Val no está dispuesto a aceptar.

El Almodóvar que se tomó demasiado en serio

La crítica de Del Val va más allá del debate sobre la canción. Lo que el colaborador deslizó en el plató de La Roca es algo que muchos aficionados al cine español sienten pero pocos se atreven a decir en voz alta: que el Almodóvar de Entre tinieblas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, La ley del deseo o *Mujeres al borde de un ataque de nervios era un director que se divertía, que subvertía, que provocaba con una irreverencia que lo hacía único, y que en algún momento del camino se convirtió en un monumento a sí mismo.

Que un hombre capaz de crear Átame o Tacones lejanos pase tres décadas en silencio y luego salga a quejarse de una canción que lo inmortalizó en la cultura popular española dice algo sobre cómo la solemnidad puede colonizar a los artistas que antes vivían de todo lo contrario.

Sabina, a sus 75 años, sigue siendo Sabina. No se queja de las canciones que otros hicieron sobre él. No revisa el pasado buscando agravios. Escribe, actúa y pone el mundo en tres minutos y medio con la misma urgencia que tenía en 1992.

Esa es la diferencia que Del Val señaló con una sola palabra: el tiempo verbal.

«Era».