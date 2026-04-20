Tomás Gómez desvela a Ana Rosa la estrategia electoral de Pedro Sánchez: «Lo está pensando»

El secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, cada vez que habla no deja indiferente a nadie.

Quien puede considerarse como la primera víctima política de Pedro Sánchez conoce muy bien al marido de Begoña Gómez y ha analizado el panorama actual, con especial atención al tema electoral, en El programa de Ana Rosa.

Señala que, ante la ingobernabilidad interna, Sánchez apunta al exterior para intentar sacar rédito político.

Eso sí, de la mano de «nuevos amigos» que no son los aliados históricos de España y que nos ponen en contra tanto de Estados Unidos como del resto de Europa.

«Ha decidido mirar hacia el exterior y tener nuevos amigos. Bueno, es que no le queda otro remedio. Con una situación de ingobernabilidad en España, sin mayoría parlamentaria para poder sacar ni una sola ley ni unos presupuestos generales del Estado, con derrotas contundentes en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, y con la que se avecina en Andalucía, que probablemente va a ser peor que las que hemos visto con anterioridad. Y con unos asuntos judiciales que ya le empiezan a afectar directamente, Pedro Sánchez se abraza a la política internacional. Pero, si se fija, también lo hace con determinados liderazgos de América Latina. Eso es parte de la “podemización” que ha tenido en su forma de hacer política y de ejercer el Gobierno y, desde luego, lejos de Europa».

Incide en que este «descuelgue» en política internacional no tiene nada que ver con la ideología, sino con un tema coyuntural, táctico y práctico.

«Pedro Sánchez se agarra a lo que tenga que agarrarse y hace lo que tenga que hacer para seguir ahí. No sabemos bien para qué, porque si no puedes gobernar, no sé qué haces en Moncloa, pero él sigue ahí, agarrado al poder».

En lo electoral, resalta que todos los barones y el resto de cargos de elección popular socialistas saben que van al «matadero», porque a Sánchez no le importa lo que ocurra con ellos, por lo que el descontento interno ha crecido.

Pese a ello, el líder del PSOE pretende esperar a que el votante de izquierdas, el votante socialista, se «desahogue» con el voto de castigo en esas elecciones y, posteriormente, buscará un momento en el que no se encuentre tan débil para convocar las generales.

Sin embargo, si la presión externa e interna sigue creciendo, no descarta que Sánchez apueste por un superdomingo: