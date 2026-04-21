La fuerte advertencia de Jorge Calabrés que pone a temblar a ‘Chiqui’ Montero: «Está muy nerviosa»

En el programa Horizonte de Cuatro, el periodista Jorge Calabrés lanzó una advertencia directa y sin filtros sobre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con tono grave y gesticulando con las manos, Calabrés aseguró que el caso SEPI tiene “muy nerviosa” a la política socialista y que, cuando se levante el secreto de sumario, Montero “va a tener que dar muchas explicaciones” que la pondrán “contra las cuerdas”.

“Ella estaba completamente informada y, sobre todo, también lo que va a tener que dar muchas explicaciones… qué es lo que realmente le tiene nerviosa”, afirmó el subdirector de El Español en el plató.

Según su análisis, lo que más inquieta a la exministra es el contenido que saldrá a la luz una vez se conozca el sumario completo del caso SEPI. El periodista mencionó irregularidades que involucran al asesor de Montero, Vicente Fernández Guerrero, y a Leyre Díez -más conocida como ‘La fontanera del PSOE’-, así como operaciones de venta de patrimonio de empresas públicas como Correos a fondos de inversión privados a través de intermediarios.

“Estuvieron vendiendo, por ejemplo, patrimonio de las SEPI… había edificios de Correos en los que intervinieron e intermediaron para que nos comparamos con empresas particulares, fondos de inversión… y eso lo vamos a conocer”, detalló.

Calabrés insistió en que estos hechos son “muy importantes” porque evidencian un presunto tráfico de influencias y un posible favorecimiento irregular a terceros. La intervención de Calabrés, emitida el 20 de abril de 2026, se produce tras la comparecencia de la también exvicepresidenta en el Senado, que ha causado un fuerte impacto por el esperpéntico espectáculo que dio una nerviosa Montero.

El tertuliano no se limitó a especular. Señaló que la ministra conocía de primera mano las operaciones y que, una vez se levante el secreto, tendrá que rendir cuentas públicas. “Le va a poner contra las cuerdas”,

Este duro análisis llega en un momento de alta tensión política para el PSOE. El caso SEPI investiga posibles irregularidades en la gestión de patrimonio público y su venta a inversores privados, un tema que ya ha generado críticas en la oposición y que ahora mantiene en vilo a una de las figuras más importantes del Ejecutivo.