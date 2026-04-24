  • ESP
    España América
Televisión

EN BOCA DE TODOS

Nacho Abad lanza la gran pregunta tras el vídeo del intento de pucherazo de Pedro Sánchez en el PSOE

«Pedro Sánchez intentando amañar una votación, presuntamente intentando engañar a sus compañeros socialistas, a uno le genera una pregunta»

Archivado en: Partidos Políticos | Política | Televisión

Más información

Sánchez ‘compra’ el silencio de Page, Susana Díaz y otras víctimas de su pucherazo

Sánchez ‘compra’ el silencio de Page, Susana Díaz y otras víctimas de su pucherazo

Nacho Abad.

Nacho Abad estalla como nunca contra el apagón informativo del Gobierno Sánchez para esconder sus chapuzas

La noticia del día de ayer —y que sigue teniendo eco hoy— es el intento de pucherazo de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE en 2016.

La publicación del vídeo por parte de Ketty Garat del llamado Comité Federal de «Puerto Hurraco», que tuvo lugar el 1 de octubre de 2016, destapa aspectos ocultos sobre un evento del que se han publicado ríos de tinta por el patético espectáculo que rompió al PSOE y que se saldó, tras más de 12 horas de reunión, con la salida de Sánchez como secretario general de los de Ferraz por la dimisión de la mitad más uno de la Ejecutiva para forzar su caída.

El vídeo es demoledor y deja claro el talante autoritario de Sánchez al retratar su negativa a aceptar su derrota y su disposición a romper las reglas del máximo órgano del partido para imponerse ante la oposición interna de los susanistas, liderados por Susana Díaz.

En las imágenes se ve cómo los sanchistas —a través del entonces secretario de Organización del PSOE, César Luena— intentaron preparar una urna opaca detrás de una mampara, sin la presencia de un interventor, lo que provocó gritos de «pucherazo» ante la maniobra descarada.

Esto se suma a los mensajes de WhatsApp conocidos ahora, que arrojan dudas sobre posibles fraudes en las primarias internas de 2014 y 2016.

Por todo esto, el presentadorde En boca de todos Nacho Abad ha dedicado su editorial a reflexionar sobre este asunto al inicio de su programa. Y ha lanzado una pregunta que deberían hacerse los seguidores del presidente del Gobierno y, en especial, los militantes socialistas ante otra evidencia de su desprecio por las normas y los valores democráticos.

«Pedro Sánchez intentando amañar una votación, presuntamente intentando engañar a sus compañeros socialistas. Y uno se pregunta: ¿una persona con esa moralidad puede ser presidente de todos los españoles? ¿Una persona capaz de hacer trampas a los suyos puede ser el faro de España?».

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]