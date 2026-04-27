Ana Rosa estalla de indignación ante las faltas de respuestas del Gobierno Sánchez por Adamuz y el gran apagón

Semana de aniversarios fatídicos.

Esta semana se cumple un año del gran apagón y mañana, 100 días del accidente de Adamuz, y Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la ocasión para recriminar al Gobierno de Pedro Sánchez tanto la falta de respuestas como la asunción de responsabilidades por estos hechos.

«Aún no sabemos por qué España se fue a negro y seguimos sin responsables que asuman la cadena de errores. Ni una sola dimisión ni un solo cese. Cero responsables».

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha mostrado toda su indignación por el hecho de que la luz esté ahora más cara debido a las medidas de refuerzo de la red eléctrica. Como siempre, el ciudadano paga los errores del Gobierno. Una situación aún más indignante ante la actual carestía de la vida.

Además, ha afeado que, después de un centenar de días del accidente que costó la vida a 46 personas en Adamuz, el principal responsable político, Óscar Puente, siga en su puesto como si nada y echando balones fuera.

Por último, ha reflexionado sobre el pésimo estado de los servicios en el país, resaltando la situación de la sanidad. Ha recordado que los médicos inician hoy su tercera huelga del año contra la ministra y ahora flamante candidata de la ultraizquierda en Madrid, Mónica García.