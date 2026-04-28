Naranjo, contundente tras la declaración del Teniente Coronel de la UCO: «Es un héroe que puede llevarse por delante a Pedro Sánchez»

Antonio Naranjo no se anduvo con rodeos al valorar la declaración en el Supremo del teniente coronel de la UCO, Antonio Balas sobre el caso mascarillas, una de las derivadas de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Fiel a su estilo, con rotundidad y visible contundencia, el director de El Análisis Diario de la Noche de Telemadrid afirmó desde el plató: «Este agente es un héroe que puede llevarse por delante a Pedro Sánchez y a su Gobierno».

«Es el Guardia Civil que investiga los casos de corrupción más graves y las cloacas del PSOE seguramente se lo quisieron cargar por eso y le montaron el bulo de que quería atentar nada menos que contra el presidente del Gobierno».

El periodista calificó el testimonio del alto mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como uno de los más graves y relevantes de los últimos tiempos. Según Naranjo, el teniente coronel Balas ha puesto en jaque al Ejecutivo al desmontar la estrategia del Gobierno de intentar “encapsular” el caso en José Luis Ábalos y en Koldo García, y limitarlo a unos pocos implicados.

«Ha acudido hoy al Supremo a declarar y quizás, haya rematado definitivamente a José Luis Ábalos y, ya veremos, si al propio Pedro Sánchez».

Urreiztieta da las claves del testimonio

En el mismo programa, el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta, desglosó las claves del testimonio. Balas reveló que el empresario Víctor de Aldama pagaba comisiones a altos cargos del ministerio, entre ellos José Luis Ábalos y Koldo García, para adjudicarse contratos públicos.

El agente de la UCO detalló que Aldama ejercía un “dominio total” sobre estos cargos y que, cuando se trataba de operaciones importantes, Ábalos acudía directamente al presidente del Gobierno.

“Lo más relevante es que cuando querían llevar a cabo alguna operación importante, Pedro Sánchez lo autorizaba”, subrayó Urreiztieta.

Uno de los ejemplos mencionados fue la visita a España del número dos de Maduro para cerrar negocios, operación que Ábalos consultó expresamente con Sánchez, quien dio su visto bueno por mensaje.

Naranjo interpretó estas revelaciones como un golpe directo al corazón del Ejecutivo. Para el periodista, el teniente coronel Balas ha actuado con valentía y profesionalidad al poner negro sobre blanco unas conexiones que, de confirmarse judicialmente, podrían tener consecuencias políticas de enorme magnitud.

La intervención del guardia civil reaviva el debate sobre hasta dónde llega la trama de corrupción de las mascarillas durante la pandemia, los contratos públicos y la de hidrocarburos.

Mientras el PSOE intenta restar importancia al testimonio, la oposición ve en las palabras del agente de la UCO un indicio claro de que el escándalo ya salpica directamente al presidente del Gobierno.

El testimonio del teniente coronel Balas no es baladí. Podría convertirse en el detonante que ponga contra las cuerdas a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno.