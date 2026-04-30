Ana Rosa atiza a Pedro Sánchez por su “reflexión” tras la declaración de Víctor de Aldama en el Supremo

De guion de película.

Ana Rosa ha dedicado su editorial a las declaraciones de Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, en las que ha acorralado a José Luis Ábalos y a Koldo García, y ha salpicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al señalarlo como el número 1 de la trama de corrupción socialista.

«Aldama tendrá que demostrar todo con pruebas, pero asegura que el presidente era uno más».

El comisionista ha apuntado al presidente como el gran jefe de la organización criminal. Ha hablado de financiación ilegal del PSOE con el petróleo de Venezuela, de la Internacional Socialista, del rescate de Air Europa, ha señalado a Begoña Gómez por sus negocios particulares y un largo etcétera.

«El number one, eso es lo que ha dicho Aldama sobre Pedro Sánchez en el juicio mascarillas. A mascarilla quitada, Aldama se ha autoinculpado de todos los delitos que se le atribuyen a cambio de un pacto para reducir su condena».

Destaca que la verosimilitud del testimonio se basa en su declaración de ocho horas, en la que se autoinculpa por los chanchullos realizados y describe hechos propios de una película.

«Asegura que él era el protagonista de Un país en la mochila, con bolsas de Carrefour llenas de billetes que llevaba en una mochila Montblanc al ministerio. La verosimilitud con la que ha entonado el mea culpa ha protagonizado su propia película, que está entre Yo confieso, de Montgomery Clift, y Uno de los nuestros, de Martin Scorsese».

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha criticado la hipocresía del Gobierno Sánchez, que tiene no solo a un exministro y exdiputado del Ejecutivo actual, sino a alguien que era la mano derecha del presidente y que defendió su moción de censura contra Mariano Rajoy, señalando justamente la corrupción que salpicaba al entorno del entonces presidente.

«Si alternamos las frases de Ábalos en la moción de censura por la corrupción con las frases de Aldama en el Supremo, el caso toma la dimensión de una hipocresía infinita. Ábalos dijo: “La corrupción ha actuado como un auténtico cáncer de nuestra democracia”».

Por último, ha atizado al líder del PSOE ya no por su falta de explicaciones, sino por el cinismo que demostró en el Congreso al afirmar que el país necesita más años bajo su mandato.