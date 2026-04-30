De cine: Jorge Calabrés deja temblando a Pablo Fernández con un mensaje y Carlos Cuesta se burla en su cara

Nuevo capítulo en la novela que tiene como protagonistas al subdirector de El Español, Jorge Calabrés, y al secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

La trama va del mensaje adulador del kioskero podemita sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que terminó en el móvil de su exasesor, Koldo García. El WhatsApp habría sido enviado por él a la periodista sanchista María José Pintor al ver una entrevista tras su cese como ministro de Transportes por parte del presidente Pedro Sánchez, quien habría reenviado la captura del chat.

La pelea, tras iniciarse en X (antes Twitter) y seguir en el plató de En boca de todos, continuó en el otro programa de Nacho Abad, Código 10.

Sobre el final del espacio de Cuatro, Fernández se puso gallito y atizó al periodista por no tener «arrestos», «coraje» y «valor» para discutir con él sobre el asunto en cualquiera de los espacios de Cuatro.

En ese momento, Abad le leyó un mensaje que le había enviado el subdirector de El Español en ese instante:

«Calabrés ha respondido, puedes leer mi mensaje: “La demanda se la vamos a poner nosotros a Pablo Fernández”. ¿Quieres saber por qué te van a poner la demanda? “Por decir que hemos comprado unos WhatsApps de una causa judicial y que no tiene ni conducto”».

Al verse retratado, el tertuliano se puso nervioso y afirmó que él no había dicho eso, sino que «alguien» se lo dijo y él le daba credibilidad: «No, no, yo he dicho que a mí me han dicho y que yo le doy verosimilitud. He dicho: “A mí me han dicho y yo le doy verosimilitud”».

Tras estas palabras, se desataron las burlas en el plató, con Carlos Cuesta choteándose del político de extrema izquierda por «recoger cable», al tiempo que hacía el ademán de realizar la acción.

Y es que apenas unos minutos antes, en el mismo programa, Fernández intentó sembrar la sombra de la duda al acusar indirectamente al diario El Español de haber comprado el contenido del dispositivo móvil de Koldo.

Pero, tras dejarlo caer como si fuera un chisme, dio por cierta la información para seguir con su ataque contra Calabrés: