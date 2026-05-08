Encontronazo tremendo entre Ana Vázquez y Pablo Fernández por la regularización masiva: «No tienes puñetera idea»

Momentos de tensión en el plató de Cuatro.

En el programa En boca de todos participó la popular Ana Vázquez para discutir sobre la regularización masiva de personas migrantes. En el plató se encontraba el podemita Pablo Fernández. Los fuegos artificiales no iban a faltar.

La gallega entró por videollamada para denunciar que el Ministerio del Interior, a las órdenes de Fernando Grande-Marlaska, ha declarado como “secreta o reservada” toda la información relativa a la medida, aprobada mediante un real decreto que entró en vigor el pasado 16 de abril y que no pasó por el Congreso.

«Yo pregunté al Gobierno porque quería todos los informes de los distintos ministerios implicados en esta regularización masiva y conocer los trámites que se estaban llevando a cabo. Queríamos datos e informes de varios ministerios. Me respondieron que era secreto o que estaba reservado».

Al escuchar esto, el kiosquero podemita saltó a atacar a Vázquez para llamarla mentirosa.

«Tú quieres que te den información en febrero y tú sabes, como yo, que el proceso de regularización empieza en abril. Por tanto, no te podían dar información ni en febrero, ni en marzo ni hasta el 15 de abril porque todavía no se había acometido, no había empezado, el proceso de regularización. Por tanto, tus preguntas no tenían fundamento».

La respuesta de la popular fue para coger palomitas:

«Pablo, no tienes ni puñetera idea. No te voy a llamar ignorante. Las respuestas vienen fechadas cuando se entregan en el Congreso. Y en el Congreso se entregaron el 30 de abril. No tienes ni puñetera idea, así que déjalo».

Al verse retratado, Fernández recurrió a su ‘argumento’ favorito: el insulto. «La que no tiene idea eres tú, que eres ignorante y manipuladora».

La cosa se encendió todavía más cuando Vázquez le espetó: «Qué voy a debatir contigo si no tienes puñetera idea».

Le emplazó a que estudiara cómo se realizan los trámites parlamentarios y los informes. Y señaló que el documento lleva dos fechas: una, cuando la pregunta entra en el Congreso y otra, cuando responde el Gobierno. La respuesta a la solicitud llegó cuando la medida ya se había aplicado, desarmando el razonamiento del político de extrema izquierda.

Los gritos llegaron a tal punto que tuvo que intervenir el presentador Nacho Abad para detallarle al podemita la fecha de la respuesta que le dieron a la popular.

También tomó la palabra Antonio Naranjo para recordar que, independientemente de la fecha de la pregunta, un proceso de regularización masiva no se monta de la noche a la mañana y que lo normal sería que existieran informes, memorias justificativas y análisis antes de implementar cualquier medida.

Sin embargo, tras leer el documento y ver las fechas —que se apreciaban en la pantalla dividida—, Fernández, en lugar de reconocer su error y disculparse, volvió a decir que la diputada no tenía razón.

Para mear y no echar gota.