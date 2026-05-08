Iker Jiménez, Calabrés, Cuesta, Inda, Garat y Giménez hunden a ‘El Plural’ por el bulo de la bomba lapa

Lluvia de palos al panfleto sanchista El Plural.

Iker Jiménez, Carlos Cuesta, Miquel Giménez, Jorge Calabrés, Eduardo Inda y Ketty Garat no se han guardado nada a la hora de criticar al medio que dirige Chema Garrido por sus bulos y su servilismo al Gobierno de Pedro Sánchez.

En el programa de Cuatro discutían sobre la demanda por vulneración del derecho al honor presentada por Juan Vicente Bonilla, excapitán de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y figura clave en operaciones anticorrupción que han sacudido al Gobierno de Sánchez, contra Óscar López, ministro de Transformación Digital, a cuenta de la fake news de la bomba lapa difundida por El Plural y replicada hasta la saciedad por las demás terminales mediáticas de Moncloa y Ferraz.

La actitud de López es especialmente sangrante porque, como ministro de Transformación Digital, tiene entre sus responsabilidades formales la lucha contra la desinformación. Sin embargo, amplificó el bulo sin una verificación elemental desde su cuenta oficial, dotándolo de la credibilidad institucional que confiere un cargo ministerial.

Iker Jiménez criticó cómo hay medios que le acusan de esparcir bulos y dan lecciones de periodismo, pero que fueron los mismos que replicaron tanto este como el de los dos DNI del juez Peinado, que casualmente beneficiaban a Pedro Sánchez. Afeó que, a día de hoy, no se hayan disculpado.

Cuesta incidió en que la conversación manipulada salió de las cloacas de la llamada fontanera del PSOE, Leire Díez.

«Las tenía la cloaca y, a partir de ahí, efectivamente hacen el pinta y colorea, el corta y pega, para que les salga lo que les da la gana. Pero, repito, quien tenía previamente las conversaciones era la cloaca de Leire Díez. Y quiero recordar una cosa: el 24 de abril de 2024 es la carta del presidente profundamente enamorado, que ha descubierto que es una mujer».

Ketty Garat afeó también a TVE, al señalar que fue la «principal amplificadora del bulo de la bomba lapa».

El más duro fue Calabrés, que afirmó que el panfleto de extrema izquierda «se ha distinguido por estar siempre a la corriente del Gobierno, por lanzar bulos y por acusar a los demás de malos periodistas».

Y todavía le sobró tiempo para atizar al director del medio sanchista, Chema Garrido: «Me parece un farsante completamente. Creo que hace un gran daño a lo que es el periodismo en España».

Además, ahondó en que la explicación es que el Gobierno de España está sobrefinanciando a estos medios con publicidad institucional y castigando a otros que son los que publican las investigaciones sobre la corrupción que carcome al Ejecutivo.

Miquel Giménez fue contundente al considerar que este uso torticero y partidista de los medios afines al Gobierno de Sánchez es delictivo: «Antes hablábamos de delincuencia y de crimen. Esto también es delincuencia. Esto también es delincuencia».

«Toda esta especie de olla podrida, que es como se denomina al cocido según qué partes de España, tiene un denominador común: cobran del mismo. Cuando detuvieron a Al Capone y cogieron los libros —si han visto la película de Eliot Ness y Los intocables lo recordarán—, las dos principales partidas a las que destinaba dinero Al Capone eran sobornar a políticos y sobornar a periodistas. Sobornar periodistas en este país es práctica habitual. El kilo de periodista va tirado, va tirado de precio. Entonces hay mucha gente que dice: “Ahora vamos a por este”. Pero son tan idiotas en su maldad, son tan, con perdón, gilipollas, que se inventan unas cosas que dices: “Macho, si vas a inventarte algo contra alguien porque te lo quieres cargar, hazlo mejor”».

Además, destacó que el ataque hacia el coronel Bonilla se debe a su vínculo con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. «La bestia negra que tiene Sánchez no es Feijóo, no es Abascal, no es el Frente Majorero de Liberación Nacional; es Isabel Díaz Ayuso».

Por último, Inda destacó, además de la obsesión de Sánchez con la popular, cómo los medios de izquierda y extrema izquierda replican las técnicas de Joseph Goebbels y recordó otro bulo difundido por estas terminales mediáticas que, para mayor cinismo, después achacaron al propio presentador de Cuatro.

«Os recuerdo que El Plural, que es de la antigua jefa de Comunicación y secretaria de Estado de Comunicación de Zapatero, Angélica Rubio, dijo que en el parking de Bonaire ya había multitud de muertos. ¿Cuántos muertos hubo en Bonaire? Cero».

«Fueron los primeros», acotó Iker Jiménez.