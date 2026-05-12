Ana Rosa estalla de indignación por la burrada de ‘Chiqui’ Montero sobre los guardias civiles muertos en Huelva

Ana Rosa Quintana ha cargado duramente contra María Jesús Montero por su vergonzoso comentario sobre los dos guardias civiles muertos en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en Huelva.

La candidata socialista calificó la tragedia como un «accidente laboral» en pleno debate electoral, algo que despertó la indignación tanto de las asociaciones de agentes de los cuerpos de seguridad como de la presentadora de Telecinco.

«María Jesús Montero, con una frialdad insólita, califica de accidente laboral la muerte de los agentes, como si se les hubiera caído un andamio encima. Vamos a ver, estaban persiguiendo delincuentes y defendiéndonos a todos, jugándose la vida, como hacen cada día».

Ha criticado especialmente el hecho de que esto ocurriese en medio de la crisis del hantavirus, donde uno de los argumentos predilectos del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el de que se ha actuado por ‘humanidad’:

«¿Humanidad? ¿Qué humanidad se quiere transmitir cuando en medio de esta crisis mueren dos guardias civiles persiguiendo a narcos y sale la candidata del PSOE en Andalucía diciendo que ha sido un accidente laboral?».

También ha resaltado el hecho de que tanto los guardias civiles como los policías no sean considerados profesiones de riesgo:

«Bueno, y todavía siguen sin considerar profesión de riesgo perseguir a delincuentes que tienen armas de guerra contra los que ni siquiera pueden disparar para defenderse».

Por último, además de volver a atizar a la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, se preguntó si el asesor que le han colocado para la campaña lo han puesto para eliminarla políticamente.