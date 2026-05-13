La genial reflexión de Antonio Naranjo sobre la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez: «Pedro Sánchez podría aprender de él»

Golazo a Sánchez.

Antonio Naranjo dedicó parte de su programa El Análisis: Diario de la Noche, en Telemadrid, a comentar uno de los temas más sonados del momento: la rueda de prensa de Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid convocó ayer a los medios de forma urgente. Anunció elecciones en el club y confirmó que se presentará. También respondió con dureza a algunas preguntas de los periodistas.

Naranjo vio en esa comparecencia una lección clara para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Podría aprender un poco de Florentino Pérez», afirmó.

En este sentido, destacó la naturalidad de Florentino al hablar con libertad, sin medir cada palabra.

Pero donde puso el foco el presentador de El Análisis: Diario de la Noche fue en la asunción de responsabilidades como máximo mandatario y en la convocatoria de elecciones cuando las cosas van mal.

«Hemos visto algo inédito en España: un presidente que, al detectar que su mandato es un compendio de problemas, errores, fracasos y resultados adversos, considera que lo mejor es convocar a la gente a las urnas y que decidan el futuro de la institución».

Incide en que esa forma de actuar contrasta con las formas de Pedro Sánchez, que evita rendir cuentas de manera clara ante los españoles.

«Claro, no es Pedro Sánchez, pero podría aprender un poco de Florentino Pérez, que ha hecho lo oportuno en una situación, la del Real Madrid, bastante mejor que la del Gobierno de España».

Estima que la operación de ‘rescate’ del crucero con hantavirus, vendida «como si aquello fuera la odisea y Sánchez una especie de Ulises moderno», no logra ocultar las «evidencias» que pesan sobre él:

«Ya hemos dicho que antes no ganó en las urnas, solo arrendó una mayoría parlamentaria para la investidura y poco más; no tiene el respaldo del Parlamento, no puede aprobar presupuestos en toda una legislatura y, además, tiene casi más colaboradores y familiares en el banquillo, en prisión o en informes de la UCO que en La Moncloa o en la sede del Partido Socialista».

Finalmente, Naranjo sentenció al marido de la presidenta del Gobierno: