Un corte deja en negro a la sanchista TVE durante 20 minutos

Talento hay poco, sectarismo mucho y escasea la electricidad.
Lo que faltaba.
La televisión pública española, financiada con más de 1.000 millones de euros anuales de los contribuyentes, presidida por José Pablo López con el respaldo directo de Pedro Sánchez y equipada con varios centros de producción y sistemas de respaldo técnico diseñados precisamente para que esto no ocurra, se quedó el martes sin emisión en directo durante aproximadamente 20 minutos por un corte de electricidad.
No fue un ciberataque.
No fue un sabotaje.
Fue un apagón.
Lo que ocurrió
El corte tomó por sorpresa a la redacción y a los equipos de realización en pleno momento de emisión en vivo. La pantalla quedó vacía. La cadena tuvo que recurrir a recursos de emergencia para evitar que su franja horaria quedara completamente en negro. Tardó veinte minutos en restablecer la señal.
En una cadena con cobertura nacional, cualquier interrupción genera un efecto multiplicador sobre su imagen de fiabilidad. En TVE específicamente, cada incidente técnico tiene siempre dos lecturas simultáneas: la televisiva y la política.
La lectura que el incidente no puede evitar
TVE es un organismo con infraestructura amplia, múltiples centros de producción, equipos técnicos numerosos y un presupuesto público que no tiene equivalente en ninguna televisión privada española. Tiene sistemas de respaldo diseñados específicamente para que un corte eléctrico no interrumpa la emisión. Esos sistemas existen para exactamente este tipo de situación.
No funcionaron.
El debate que este incidente reactiva lleva tiempo presente: la tensión entre el tamaño real de TVE y su eficacia operativa real. Una corporación que justifica su existencia y su presupuesto público apelando a su capacidad técnica y su servicio al ciudadano no puede quedarse veinte minutos sin luz sin que eso diga algo sobre cómo se gestiona.
Y en el contexto actual, con José Pablo López al frente de la corporación después de que su cuenta de X fuera hackeada y convertida en altar de Elon Musk sin que nadie lo detectara durante horas, el apagón añade un capítulo más a una gestión técnica que no está demostrando la solidez que el cargo requiere.
Veinte minutos sin señal en la televisión pública de un país de 48 millones de habitantes. Financiada por todos. Apagada por un corte de luz.