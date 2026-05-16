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El programa queda paralizado y abre una investigación urgente

Horror en «Supervivientes»: un concursante pierde una pierna tras un brutal accidente en pleno rodaje

El participante fue arrollado por una lancha mientras practicaba pesca submarina en una zona turística sin señalización

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"Supervivientes" Grecia SKAI TV
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El reality de supervivencia más exigente de la televisión griega atraviesa una crisis sin precedentes. La cadena Skai TV ha decidido detener de forma indefinida la emisión del programa tras un accidente de extrema gravedad ocurrido durante las grabaciones en República Dominicana.

El afectado es Stavros Floros, uno de los concursantes, quien tuvo que ser evacuado de urgencia a un hospital después de sufrir un violento impacto mientras realizaba una actividad en el mar.

Las consecuencias han sido devastadoras: los médicos se vieron obligados a amputarle la pierna izquierda, además de tratar un severo daño en el tobillo derecho.

Según los primeros testimonios, Floros se encontraba practicando pesca submarina sin boya de señalización en una zona donde transitan habitualmente embarcaciones turísticas. En ese contexto, una lancha terminó embistiéndolo, provocando el accidente que ha conmocionado a la producción y a la audiencia.

El concursante permanece ingresado, pero su evolución es favorable y ya no corre peligro, iniciando ahora un proceso de recuperación que se prevé largo.

Por su parte, la cadena ha optado por suspender el programa mientras se investigan las circunstancias exactas del suceso. No se ha concretado una fecha para la reanudación del reality, aunque desde la organización señalan que este incidente no alterará la emisión de otras versiones internacionales del formato, como la española.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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