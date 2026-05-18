Ana Rosa atiza a Pedro Sánchez por sus ‘Cuatro bodas y el funeral andaluz’: «En el lado perdedor de la historia»

Ana Rosa Quintana no se ha guardado nada en su editorial tras las elecciones en Andalucía, que se han saldado con un nuevo batacazo del PSOE de Pedro Sánchez, con María Jesús Montero obteniendo el peor resultado histórico de los socialistas en la comunidad.

La presentadora de Telecinco ha recordado la famosa película Cuatro bodas y un funeral para describir los resultados de las últimas cuatro elecciones autonómicas, que se han saldado con sonoras derrotas para el PSOE en Extremadura, Aragón, Castilla y León y ahora también en Andalucía.

«Nueva derrota del sanchismo, y ya van cuatro de cuatro. Cuatro plebiscitos de los candidatos del presidente y cuatro derrotas. “Cuatro bodas y un funeral”. Las cuatro bodas de Sánchez con sus cuatro candidatos y el mismo resultado: las caras de funeral en Ferraz. Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, ahora se suma Andalucía, con un subsuelo histórico del PSOE a la baja, un sótano de 28 escaños, empeorando el peor resultado del partido cuando Juan Espadas obtuvo 30 escaños. La mujer más poderosa del conjunto de la democracia, la número dos del PSOE y del Ejecutivo, se ha dado un batacazo de la mano de su valedor, el presidente del Gobierno».

También resalta que la campaña, llena de pifias, de la exvicepresidenta estuvo teledirigida desde Moncloa, por lo que incide en que la derrota también es de Sánchez.

«María Jesús Montero era la candidata de Moncloa, ha seguido una estrategia escrita desde Moncloa y la derrota, por lo tanto, es de Moncloa. El sanchismo ya no conecta con el electorado y vuelve a estar en el lado perdedor de la historia».

Además, ha atizado al marido de Begoña por «escapar» a Suiza para no tener que dar la cara por el descalabro.

«Para curarse en salud, el presidente se ha quitado de en medio yéndose a Ginebra con su nuevo mejor amigo, Tedros, el director de la OMS, y desde Ferraz continúan buscando un relato y celebran que el PP no ha conseguido mayoría absoluta, que es lo mismo que celebrar la posible entrada de Vox en el Gobierno andaluz».

Por último, se choteó de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tras sus reflexiones después de conocerse los resultados de las elecciones.