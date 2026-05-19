Nacho Abad lanza un dardo tremendo a Zapatero tras su imputación: “Quizá Ábalos tenga un nuevo compañero”

Nacho Abad no se corta ni un poco.

El presentador de En boca de todos ha dedicado su editorial a la bomba que estalló esta mañana: «Tremendo», afirmó.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero no deja indiferente a nadie. Y es que es la primera vez en la historia que un expresidente del Gobierno tendrá que sentarse en el banquillo como investigado, en su caso por la investigación por presunto blanqueo de capitales y organización criminal que tiene como eje a la aerolínea Plus Ultra.

«Habrá que decidirlo bien, pero es la primera vez en España que un expresidente del Gobierno es imputado, la primera vez que puede ir a la cárcel alguien que estuvo durante años al mando de este país (…) Los cargos que pesan sobre él, de momento, son organización criminal, como los narcotraficantes, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad».

Incide en que, tras el «varapalo de las andaluzas», ahora a los socialistas se les suma la imputación de Zapatero y en cómo esta nueva bomba expone la hipocresía del PSOE bajo el mandato de Pedro Sánchez.

«Los socialistas llegaron al Gobierno de la mano de Pedro Sánchez con la bandera de la limpieza, agitándola para barrer la corrupción del Partido Popular de este país, y son como el varón Ashler: media cara diciendo limpieza y la otra media cara haciendo lo contrario. La pública: somos honestos, no sabíamos nada. Y la privada: la del presunto trinque, las prostitutas de Ábalos, el fiscal general del Estado condenado, la mujer del presidente en el banquillo, el hermano del presidente, al que van a juzgar en unos días, y ahora Zapatero. Y lo que queda: financiación ilegal del PSOE, la fontanera Leire tratando de tapar los agujeros… Es tremendo, qué país. (…) El runrún suena desde hace meses. Que Zapatero estaba trincando y, a pesar de eso, en el PSOE cerraban así los ojos, diciendo: “Vamos a cerrar los ojos y no ver nada, que así, si luego nos preguntan, nosotros no sabíamos nada”».

También ha ironizado sobre el exministro José Luis Ábalos y una de sus declaraciones más sonadas tras conocerse que estaba siendo investigado:

«Recuerdo ahora a José Luis Ábalos, me viene a la cabeza diciendo eso de “estoy solo, no tengo a nadie”. Bueno, pues ahora estará sonriendo Ábalos en su celda, diciendo: “Pues quizá tenga un nuevo compañero”».

Por último, ha resaltado la actitud del presidente del Gobierno ante todos los escándalos que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo: