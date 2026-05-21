Ana Rosa atiza a Pedro Sánchez con una famosa frase de Zapatero: «No podía tener la cara más…»

Ana Rosa carga en su editorial de este jueves, 21 de mayo, contra el tema que sigue copando todas las tertulias y portadas de los medios: la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y ha sido demoledora al señalar al gurú de Pedro Sánchez:

«El héroe del PSOE tenía los pies de fango».

También ha atizado a la izquierda política y mediática, al señalar la tremenda recogida de cable que han tenido que hacer tras salir en un primer momento a atacar al juez por investigarlo en el marco del ‘caso Plus Ultra’.

«Igual que San Pablo cuando se cayó del caballo, han sido cegados camino de Damasco por una luz celestial en forma de auto judicial. Tras leerse el escrito, Sánchez tiene a sus socios y a la mitad del partido en el psicólogo».

Y ha citado la esperpéntica intervención de Gabriel Rufián ayer en el Congreso como ejemplo del derrumbe anímico que implica para la izquierda y la extrema izquierda que se haya caído la máscara de Zapatero.

«El entusiasmómetro está bajo mínimos. En palabras de Rufián, media España tiene el corazón roto al descubrir que el Bambi de Alfonso Guerra es un león. Hemos sido engañados».

También ha criticado la actitud de los socios del Gobierno que, por un lado, critican la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Sánchez, pero que no toman ninguna acción concreta para revertir la situación. En especial, el caso de Podemos, que formaba parte del Gobierno cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra, pese a las críticas de la oposición.

«Tras realizar un análisis relevante del auto, han pasado del ‘lawfare’ a calificar el escrito como muy bien argumentado y razonado. Incluso Podemos culpa al Gobierno de ceder ante las influencias de Zapatero, cuando formaba parte de ese Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra. Pero de moción de censura ni hablar. ¿Cómo van a quitar de en medio a Sánchez el PNV, ERC, Bildu o Puigdemont si están consiguiendo todo lo que piden? Tienen que darse prisa porque están en tiempo de descuento».

Además, atizó a Sánchez con la famosa frase a micrófono abierto que pronunció Zapatero tras una entrevista:

«Zapatero, el hombre que susurraba al Gobierno, susurró a micrófono abierto en 2008, antes de las elecciones generales, para movilizar al electorado: ‘Nos conviene que haya tensión’. Enhorabuena, porque la cara de ayer del presidente en el Congreso no podía estar más tensa. Sánchez recurrió a la ‘presunción de inocencia selectiva’ en su particular ‘José Luis, sé fuerte’, cuando dijo, poniéndose el dedo en la ceja: ‘Todo mi apoyo a Zapatero’».

Por último, desmontó el relato impulsado por Sánchez y que intenta imponer Moncloa y sus terminales mediáticas sobre la etapa de Zapatero como presidente, en el que lo pintan como el mejor mandatario de la historia de la humanidad, pero dejan fuera los puntos oscuros de su gobierno: