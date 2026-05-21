El doctor Cabrera disecciona a Zapatero: «Vive en un universo mental propio»

El plató de Horizonte (Cuatro) volvió a convertirse en el espacio televisivo de auténtica referencia este 20 de mayo.

Con una alineación de lujo en materia de investigación periodística (Entrambasaguas, Calabrés, Carlos Cuesta, Irene Tabera…), y todo comandado por Iker Jiménez, nos centramos aquí en un discurso del doctor José Cabrera, psiquiatra forense y buen amigo de la casa Periodista Digital.

El mediático doctor tuvo reparos en lanzar un demoledor y agresivo diagnóstico psicológico sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocerse su presunta imputación y ser el auténtico protagonista de la actualidad política y judicial del momento.

Cabrera ha dinamitado la mesa de debate de Iker Jiménez al trazar una línea divisoria insalvable entre el leonés y el actual líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Lejos de morderse la lengua, el doctor ha calificado la actitud de Zapatero de «hierática», comparándolo de forma irónica con un profeta bíblico descolgado de la realidad.

«Es un hombre que ha construido un universo mental propio y vive en él. Tiene un problema de contacto con la realidad», detalló Cabrera con contundencia.

El psiquiatra ha destapado el funcionamiento mental de Zapatero, asegurando que desde su juventud sufría severos episodios depresivos que lo obligaban a «meterse en la cama» cada vez que la derecha ganaba unas elecciones. Según el implacable análisis del colaborador, el expresidente no actúa de forma cínica, sino que padece un severo delirio mesiánico:

«Él cree que es un tocado de Dios, ¡un enviado! No se cree lo que ha pasado, ¡está absolutamente seguro de que él no tiene nada que ver en esta película!»

Para rematar su implacable ataque, Cabrera ha contrapuesto esta actitud con la de Pedro Sánchez de una forma brutal, afirmando que mientras Sánchez «hace maldades y sabe que las hace», Zapatero permanece «helado» y completamente incapacitado para asumir la gravedad de los tres presuntos delitos que le rodean.

Una disección mental en pleno directo televisivo que ya está levantando ampollas en el panorama político.