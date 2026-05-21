Nacho Abad advierte del «tsunami» que le viene a Sánchez por lo de Zapatero y mete un zasca tremendo a Santaolalla y otros «expertos»

Contundente.

Nacho Abad se ha pronunciado en su programa En boca de todos con dureza sobre la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus terminales mediáticas, ya que algunos, en lugar de recoger cable, siguen intentando defender lo indefendible con argumentos sin ningún asidero.

Comentó con sorna que hay una música que no consigue quitarse de la cabeza, una versión de Nada fue un error, del cantautor argentino Coti:

«Esa que dice “Tengo una mala noticia, no fue de casualidad” y cuyo estribillo alguien ha modificado y dice algo así como: “Zapatero fue un error”. Se me ha quedado clavada».

Abad criticó con fuerza la intervención del líder del PSOE en la sesión de control de ayer en el Congreso, en la que mostró «todo su apoyo» a su pater familias, pero evitó afirmar que era inocente, como sí hizo con Begoña, con su hermano, con su fiscal general o con Santos Cerdán.

Además, hizo referencia a cómo la gran mayoría de medios y periodistas sanchistas han tenido que recular tras la difusión del auto en el que se imputa a «la Zeja».

«El general de generales quiso ayer marcar la senda, señalar y decirles a los buenos socialistas y a sus altavoces lo que tienen que hacer, consciente de que, si cae el expresidente, quizá el tsunami le llegue a él. “Todo mi apoyo al presidente Zapatero”. La orden le ha salido rana. Ni los diarios más afines al sanchismo apoyan a Zapatero. El auto judicial, bien leído, ha sido como un toque de corneta: “El cobarde, el último”. Todo el mundo, a correr».

«Zapatero se ha quedado solo, como Ábalos», añade.

Sin embargo, no ha dejado pasar el hecho de que todavía queda algún estómago agradecido, como el de Mercedes Milá o el de Sarah Santaolalla, empeñado en defender lo indefendible pese a la abrumadora evidencia, recurriendo a lo de siempre: «Y tú más», «jueces fachas» o la eterna «conspiración contra Sánchez».

«Alguno queda diciendo: “Es que, oiga, solo hay indicios, no pruebas”. Como si supieran lo que dicen. Como si esa frase tuviese algún peso. Durante una investigación, siempre, siempre, siempre, todo son indicios. Se convierten en pruebas cuando llegan al juicio, pero antes siempre son indicios.

En realidad, lo que quieren decir con eso de que solo hay indicios es que hay datos que sugieren, datos que apuntan, datos que hacen sospechar, pero que no hay un vídeo de Zapatero robando dinero mientras se ríe y acurruca un gato negro en sus brazos. Quizá ese vídeo nunca exista, porque los delincuentes suelen ser cuidadosos».

Pese a la cautela que hayan podido tener para esconder la «pistola humeante», estima que hay algo difícil de ocultar:

«El dinero, el patrimonio, las casas… Zapatero tiene un incremento patrimonial considerable y está en el ojo del huracán».

Finalmente, hizo referencia a la situación de las hijas del expresidente: