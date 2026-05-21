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Lo de Zapatero y sus hijas huele tan mal que hasta Antonio Maestre lo tiene que reconocer: «Que lo expliquen»

«Yo sé lo que cuesta ganar dinero. Ganar dinero cuesta mucho; ganar ese dinero cuesta muchísimo. Hay gente que no lo gana en toda su vida. Entonces, alguien me tiene que explicar cómo es posible eso»

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El terremoto que ha supuesto la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha agrietado a la izquierda y a la extrema izquierda ante los hechos que apuntan a su participación en el llamado caso Plus Ultra y que le señalan por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Pese a que, en un primer momento, toda la izquierda política y mediática salió a defender a capa y espada al gurú de Pedro Sánchez, tras conocerse el auto de 88 páginas que sustenta la imputación han tenido que recoger cable y callar ante la evidencia.

Un aspecto sangrante de esta presunta trama de corrupción es el hecho de que el gurú de Pedro Sánchez habría arrastrado a sus hijas, Alba y Laura, a participar en el trasiego de dinero.

Una parte de la izquierda ha salido a defender a las «niñas» —que tienen treinta años— y que se han forrado de una forma tan sospechosa que casi todos los juristas anticipan que también serán imputadas.

Uno de los que ha ido a contracorriente y se ha desmarcado de esta línea es el activista de extrema izquierda Antonio Maestre.

Desde su cuenta de X (antes Twitter), rescató un extracto de una intervención suya en laSexta mientras analizaban el caso:

«Hay una cosa: como se decía en The Wire, había que seguir el dinero. A mí alguien me tiene que explicar cómo es posible cobrar 250.000 euros por maquetar informes ya hechos, porque yo sé lo que cuesta ganar dinero. Ganar dinero cuesta mucho; ganar ese dinero cuesta muchísimo. Hay gente que no lo gana en toda su vida. Entonces, alguien me tiene que explicar cómo es posible eso.

 

Oye, si lo pueden explicar de una manera clara y decir: “Bueno, es que por poner un logo en Canva nos pagan eso”, pues oye, a mí me costará creerlo, pero si lo pueden explicar… A mí no me van a convencer de que eso sea posible, pero lo que yo quiero es que expliquen a cambio de qué, porque a mí no me van a convencer de que es por maquetar informes. ¿A cambio de qué?».

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