Lo de Zapatero y sus hijas huele tan mal que hasta Antonio Maestre lo tiene que reconocer: «Que lo expliquen»

El terremoto que ha supuesto la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha agrietado a la izquierda y a la extrema izquierda ante los hechos que apuntan a su participación en el llamado caso Plus Ultra y que le señalan por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Pese a que, en un primer momento, toda la izquierda política y mediática salió a defender a capa y espada al gurú de Pedro Sánchez, tras conocerse el auto de 88 páginas que sustenta la imputación han tenido que recoger cable y callar ante la evidencia.

Un aspecto sangrante de esta presunta trama de corrupción es el hecho de que el gurú de Pedro Sánchez habría arrastrado a sus hijas, Alba y Laura, a participar en el trasiego de dinero.

Una parte de la izquierda ha salido a defender a las «niñas» —que tienen treinta años— y que se han forrado de una forma tan sospechosa que casi todos los juristas anticipan que también serán imputadas.

Uno de los que ha ido a contracorriente y se ha desmarcado de esta línea es el activista de extrema izquierda Antonio Maestre.

Desde su cuenta de X (antes Twitter), rescató un extracto de una intervención suya en laSexta mientras analizaban el caso: