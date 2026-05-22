Ana Rosa atiza a Pedro Sánchez con un guiño a la polémica con El Rosco de ‘Pasapalabra’: «De la A de Ábalos a la Z de Zapatero»

Ana Rosa Quintana ha echado más sal en la herida del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su editorial de este viernes, 22 de mayo, en el que ha reflexionado acerca de la corrupción que salpica a su Ejecutivo, a su partido y a su círculo íntimo.

Le afea la falta de explicaciones que ha marcado unas legislaturas llenas de polémicas:

«El rey no solo está desnudo, sino también mudo. Ni una sola explicación de por qué cesó a su mano derecha y ahora ni una sola palabra sobre cómo se gestó el rescate de Plus Ultra».

En cuanto a la última polémica, que involucra a su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene la misma postura, como demostró con sus intervenciones en la sesión de este miércoles en el Congreso:

«Sobre Zapatero, tres frases mal hilvanadas en el Congreso tirando de argumentario. Se fue corriendo del Congreso a hacer una carrera espacial y debe seguir haciendo “footing” como el amigo de Zapatero, porque tampoco ha valorado su batacazo en las elecciones andaluzas… Ha perdido todas las elecciones autonómicas; han archivado la denuncia que presentó su mujer por acoso y hoy El Debate publica una encuesta de GAD3 según la cual Ayuso revalidaría su mayoría absoluta con dos escaños más. Y encima con su ministro candidato, Óscar López, que sería la próxima carta del castillo de naipes».

La presentadora de El programa de Ana Rosa resalta la importancia que ha cobrado el amigo de Delcy Rodríguez:

«Zapatero es el creador de la política ecológica del PSOE y ahora, presuntamente, se lo llevaba crudo con el petróleo. Es como si hubieran pillado a Gandhi posando con un kaláshnikov. Zapatero no era uno más; era el gurú de Sánchez, su ideólogo. La Policía fue a registrar una de las empresas de la trama y resultó que la empresa no existía, como la ideología de Zapatero y Sánchez. Esa ideología es cero, cero Zapatero».

Tras todos los escándalos, considera que hasta los socios lo tienen complicado para seguir sosteniendo el tinglado:

«Y le quedan pocas cartas que sujeten el sanchismo. Su as en la manga es el apoyo inquebrantable de sus socios, que siempre amagan, pero nunca dan. Habría que preguntarles a esos socios por qué tienen tanto miedo a que la gente vote. Esto se llama democracia».

Incide en la espiral de corrupción y escándalos en la que han entrado Moncloa y Ferraz bajo el mandato de Sánchez y en cómo los socialistas se encuentran paralizados ante tanta putrefacción, sin poder generar una alternativa dentro del PSOE que permita un cambio de liderazgo para salvar al partido.

«Con un Gobierno en descomposición que se va por el sumidero de la corrupción, cada día nos despertamos con nuevos titulares y nos acostamos escuchando que aún queda algo muy gordo o más gordo que lo anterior. Lo de Gordo era gordo; lo de Ábalos, más gordo; lo de Súper Cerdán, mucho más gordo. Y ahora, lo de Zapatero… imaginen ustedes. El partido está en shock».

Finalmente, ha atizado a Sánchez con un guiño a la polémica de El Rosco de Pasapalabra: