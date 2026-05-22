Antena 3 se envalentona contra el Supremo y asegura que mantendrá ‘Pasapalabra’ con su ‘rosco’

La tarde en España ha amanecido con una curiosa contradicción: el Tribunal Supremo ha puesto fin a la disputa judicial por El Rosco de Pasapalabra, pero en Antena 3 todo sigue su curso habitual, al menos por ahora. El concurso se mantiene en su programación, incluyendo su prueba más emblemática, mientras que desde Atresmedia se repite a la audiencia un mensaje claro: “El programa continuará emitiéndose con normalidad”.

La decisión del Supremo no es baladí. Confirma que los derechos de propiedad intelectual sobre El Rosco pertenecen a la empresa neerlandesa MC&F, lo que obliga a la cadena a cesar el uso de este formato en cuanto se notifique oficialmente la sentencia y se lleve a cabo su ejecución. A pesar de ello, la dirección del grupo televisivo ha decidido ganar tiempo y mantener la rutina diaria de un programa que se ha convertido en uno de los ejes centrales de su franja vespertina.

Qué ha decidido exactamente el Tribunal Supremo

La resolución de la Sala de lo Civil pone fin a años de litigios y establece que:

El Rosco es una creación original amparada por la Ley de Propiedad Intelectual.

Los derechos corresponden a MC&F , no a Atresmedia ni a las productoras asociadas al concurso.

, no a ni a las productoras asociadas al concurso. Antena 3 debe cesar la emisión de cualquier juego basado en ese formato una vez se ejecute la sentencia.

debe cesar la emisión de cualquier juego basado en ese formato una vez se ejecute la sentencia. Se prevé una indemnización económica si la cadena continúa explotando el segmento sin autorización tras la notificación.

Según lo publicado por medios como ABC, el Supremo no cuestiona la continuidad de Pasapalabra como programa, sino únicamente el uso de esta mecánica final. Esto abre un panorama muy específico: el concurso puede seguir adelante, pero el núcleo del formato queda en entredicho.

La estrategia de Antena 3: seguir como si nada… por ahora

Mientras se define cómo ejecutar este fallo, Atresmedia ha puesto en marcha una estrategia para contener las aguas:

Emisión completa de los programas ya grabados, incluyendo El Rosco.

Mensaje tranquilizador dirigido tanto a la audiencia como a los anunciantes.

Trabajo interno contrarreloj para idear alternativas al tramo final del concurso.

La cadena se agarra a un matiz crucial de la sentencia: las responsabilidades económicas y el cese efectivo comenzarán solo cuando se les notifique y se cumplan los plazos legales. Hasta entonces, el programa seguirá tal cual. En términos prácticos, esto le da a Antena 3 unas semanas para reconfigurar su buque insignia vespertino.

En este contexto, el papel del presentador Roberto Leal y del propio ecosistema de Pasapalabra resulta clave. El concurso no es solo El Rosco: es una marca fiable que estructura las tardes televisivas, arrastrando publicidad y cifras de audiencia que muchas cadenas quisieran tener. Perder esta prueba final podría afectar la tensión narrativa, pero no necesariamente disminuiría la fidelidad del público si la cadena acierta con lo que ponga en su lugar.

Impacto en el ecosistema televisivo y en el negocio

Este caso va mucho más allá de un simple ajuste en el guion; representa un aviso para toda la industria:

Refuerza que los formatos, no solo las ideas, generan derechos exigibles.

Alinea a los jueces con una visión más protectora sobre la autoría televisiva.

Obliga a las cadenas a ser cautelosas al adaptar formatos internacionales.

Desde un punto económico, esta sentencia presiona a Atresmedia, pero también establece las bases para futuras negociaciones con MC&F. En este sentido, se dibuja un escenario dual:

Rediseñar el tramo final de Pasapalabra con un juego propio que respete los derechos sobre El Rosco. O alcanzar un acuerdo de licencia que permita continuar usando esa mecánica mediante una compensación económica.

De acuerdo con información publicada por ABC, que analiza cómo afecta este fallo al futuro del concurso, la compañía está considerando precisamente estas dos opciones mientras mantiene su emisión habitual para evitar un impacto inmediato en audiencia y anunciantes.

Un símbolo en disputa: televisión, derechos y rutina diaria

El conflicto por El Rosco abarca múltiples capas: desde el peso que tiene la rutina televisiva en nuestras vidas cotidianas hasta la lucha por los derechos creativos dentro de un sector extremadamente competitivo. Además, refleja las tensiones crecientes entre grandes grupos audiovisuales y productoras internacionales especializadas en formatos. Lo que para muchos es simplemente un momento emocionante antes del informativo nocturno, para los expertos legales ha llegado a convertirse en un caso emblemático sobre propiedad intelectual aplicada al mundo televisivo.

En las próximas semanas sabremos si Antena 3 decide pagar, reinventarse o negociar. Por ahora, lo único claro es que mientras no haya una obligación legal formal para cambiarlo, cada tarde seguiremos viendo girar ese abecedario familiar.