El particular ‘enhorabuena’ de Ana Rosa a Pedro Sánchez por el aniversario de su moción contra Rajoy: «¡Ostras, Pedrín!»

Ostras y champán.

La imagen del dueño de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, celebrando por todo lo alto el rescate de 53 millones concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue dando de qué hablar, como todo lo que rodea la presunta corrupción del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y Ana Rosa Quintana no iba a dejar pasar este lamentable episodio.

En el chat recuperado por la UDEF hay un mensaje que lo hace todo aún peor: «Esto lo pagamos con el 1 %».

El informe es bastante claro:

«Envían una fotografía tomada en la terraza de un restaurante y Julio Martínez comenta sobre esos gastos —la comida—: “La SEPI no aprueba esos gastos”, a lo que Roberto Roselli responde: “Tranquilo, eso sale del 1 %”».

La presentadora de El programa de Ana Rosa recuerda que justamente hoy se cumplen ocho años del registro de la moción de censura.

«Feliz cumpleaños, porque hoy se cumplen ocho años desde que se presentó la moción de censura contra la corrupción. Pedro Sánchez puede celebrarlo con champán y ostras, igual que la trama de Plus Ultra tras el rescate, en el que, presuntamente, Zapatero se llevó una comisión del uno por ciento. Ostras, Pedrín».

Detalla cómo dentro del PSOE existía una guerra interna entre el «clan Ábalos» y el «clan Zapatero», algo que, según afirma, se refleja en el informe de la UDEF encargado de las pesquisas del caso.

«Los informes de la UDEF señalan que había dos bandas enfrentadas en el Gobierno: la “banda del Peugeot”, presuntamente liderada por Ábalos, y la “banda del Pana”, presuntamente liderada por el auténtico presidente en la sombra, Zapatero».

Incide en que ambas facciones querían «ganarse el favor de Delcy» con el ‘loable’ objetivo de quedarse con el petróleo venezolano y obtener comisiones. En esta guerra, «presuntamente», ganó Zapatero.

«La dama y el trotamundos. Un trotamundos que viaja de China a Venezuela para, presuntamente, llevarse el dinero en crudo. En el PSOE siempre ha habido familias, pero aquí lo que había eran dos “familias”. Sánchez tenía dos consiglieri enfrentados y salió ganador el equipo Z frente al equipo A. Todo esto con la presunta complicidad de entidades públicas como la SEPI, que quiere dar carpetazo a la investigación entregando a la Policía carpetas vacías y archivos que no se pueden abrir; es decir, archivos corruptos. En El padrino, los mafiosos alababan la influencia que Don Corleone tenía sobre los políticos. La UDEF ha encontrado facturas falsas, cuentas en las Islas Vírgenes y conversaciones en las que se dice que hay que cuidar a jueces, policías y funcionarios. La UDEF también explica cómo el presunto testaferro de Zapa borraba los mensajes, igual que el fiscal general, y cómo presumían de ser amigos de la fiscal jefe. Esta trama actuaba como una auténtica mafia, con influencia directa sobre el Consejo de Ministros».

Ante este panorama, plantea la gran pregunta: ¿qué hace Pedro Sánchez? La respuesta, asegura, es tan surrealista como representativa del estado de descomposición del actual Gobierno.

«¿Y dónde está mientras tanto el presidente del Gobierno, el que eligieron en el Parlamento? Sánchez, escondido en TikTok».

Por último, critica la actitud de los socios de investidura y de gobierno, que, según sostiene, han tragado con todos los escándalos.

Hace especial hincapié en el caso del PNV, que justificó su cambio de postura al apoyar la moción de censura presentada por Sánchez contra el PP, pero que ahora, ante casos todavía más graves porque afectan al Ejecutivo, evita hacer algo contundente al respecto más allá de criticar la situación.