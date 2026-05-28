Iker Jiménez hunde a Pedro Sánchez por sus cloacas: «El único fango putrefacto era él mismo y lo fabricó en los días de ‘reflexión’»

Demoledor.

Iker Jiménez ha reflexionado en Horizonte sobre las cloacas del PSOE, que han cobrado una nueva dimensión con el registro de la sede de los socialistas en Ferraz, de los domicilios de los exdirigentes Santos Cerdán y Gaspar Zarrías e incluso de dependencias de la Guardia Civil. Según diversas informaciones, estas maniobras se habrían desplegado para proteger al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocerse la imputación de su mujer, Begoña Gómez.

Comenzó su editorial recordando los sucesos del 24 de abril de 2024. «Curiosa carambola, ¿no? Simbólica, dirían algunos. Cabalística, quién sabe», destacó. Comentó que ese día se produjo el regreso de los infames cinco días de ‘reflexión’, en los que Sánchez pronunció un discurso que escondía amenazas veladas a jueces y periodistas que investigaban los casos de corrupción de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

«Ese día el Gobierno nos familiarizó, tras una extraña pausa de unos días, con términos como máquina del fango o pseudomedios. Eso lo hizo bastante bien, porque quedó impregnado como un sello indeleble en el cerebro de muchísimas personas, que nos lo han repetido constantemente. No quiero hacer ningún panegírico sobre lo difícil que ha sido estar en este programa, por ejemplo, hoy, pero prácticamente desde noviembre de 2024 hemos superado muchas mareas; algunas ni siquiera las conocen».

Y aquí cargó duramente contra la ‘Brunete Pedrete’, esos activistas palmeros de Sánchez que pululan por diversos medios replicando el discurso que les baja Moncloa, defendiendo lo indefendible sin importar las contorsiones que tengan que hacer y, además, con el tupé de repartir carnés de periodistas.

«Los periodistas que están aquí, como he repetido en los últimos días, no se esconden. No son periodistas afines, que es un término que no digo yo, sino que aparece en ese auto y que tiene que ver con un instante que hemos vivido hoy y que ha dado la vuelta al mundo. Periodistas afines. Nos enorgullece mucho en Horizonte no ser afines a nada ni a nadie. Un periodista tiene que ser libre y salvaje, y aquí todos han investigado, y muchas cosas que han investigado se entienden ahora bastante mejor. Por ejemplo, vuelve a aparecer un personaje que yo creo que nadie esperaba en este momento».

Y entró de lleno en el asunto que estalló ayer: la cloaca del PSOE, el ‘Watergate’ de Sánchez.

«De pronto surge una noticia que nadie esperaba, que casi es peor que ese calvario. La cloaca, el fango. A ver si va a resultar que la máquina del fango no era la que todos pensaban o nos decían».

Incidió en cómo desde el PSOE y sus terminales mediáticas intentaron restar importancia a Leire Díez, presentándola poco menos que como una friki que casualmente militaba en el PSOE. Para retratar al presidente y a otros altos cargos de su gabinete, recurrió a la hemeroteca.