  • ESP
    España América
Televisión

EN BOCA DE TODOS

Tomás Gómez deja frío a Nacho Abad al advertir cómo va a terminar Pedro Sánchez

«El hombre que acabó con el Partido Socialista, el hombre que mató ciento cincuenta años de historia. Pero es que, además, y siempre respetando la presunción de inocencia de todas las personas que están implicadas en procesos judiciales, Pedro Sánchez puede ser...»

Archivado en: Televisión

Más información

Tomás Gómez suelta la bomba: "Estos son los dos posibles sucesores de Sánchez en el PSOE"

Tomás Gómez suelta la bomba: "Estos son los dos posibles sucesores de Sánchez en el PSOE"

Tomás Gómez desvela a Ana Rosa la estrategia electoral de Pedro Sánchez: «Lo está pensando»

Tomás Gómez desvela a Ana Rosa la estrategia electoral de Pedro Sánchez: «Lo está pensando»

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, ha dejado boquiabierto a Nacho Abad con su reflexión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presentador de En boca de todos recordaba el episodio de Máxim Huerta, que dimitió como ministro tras conocerse una irregularidad menor con Hacienda, ya solventada, y que, en su despedida, le preguntó a Sánchez cómo pasaría él a la historia.

La respuesta de Gómez dejó frío a Abad:

«El hombre que acabó con el Partido Socialista, el hombre que liquidó ciento cincuenta años de historia. Pero es que, además, y siempre respetando la presunción de inocencia de todas las personas implicadas en procesos judiciales, Pedro Sánchez puede ser el Bettino Craxi español».

Tal fue la sorpresa que Abad expresó: «Eso es muy gordo».

Tras esto, preguntó si veía a Pedro Sánchez en la cárcel.

«Pues mira, es que todo su entorno, absolutamente todo su entorno, tiene problemas judiciales. Y el que no está imputado está relacionado. Ayer veíamos en ese registro que hizo la Guardia Civil en la calle Ferraz que ya aparecen los que faltaban: la gerente del partido, Serrano, que fue presidente de Correos, una persona de la máxima confianza de Sánchez incluso antes de ser secretario general del Partido Socialista, también tiene alguna implicación.

Es decir, no hay nadie que esté o haya estado en el entorno de Pedro Sánchez que no tenga en este momento serios problemas. Ya es tal la cantidad de información que vamos conociendo cada día que a esto hay que ponerle fin de alguna manera».

En cuanto a la posibilidad de que el líder del PSOE escape como lo hizo Craxi, Gómez ya no descarta ningún escenario, porque considera que lo visto hasta ahora ha traspasado todos los límites:

«Después de todo lo que hemos visto en las últimas dos semanas, no es descartable absolutamente nada. Ha sido tan impactante todo lo que ha ocurrido…».

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]