Tomás Gómez deja frío a Nacho Abad al advertir cómo va a terminar Pedro Sánchez

Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, ha dejado boquiabierto a Nacho Abad con su reflexión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presentador de En boca de todos recordaba el episodio de Máxim Huerta, que dimitió como ministro tras conocerse una irregularidad menor con Hacienda, ya solventada, y que, en su despedida, le preguntó a Sánchez cómo pasaría él a la historia.

La respuesta de Gómez dejó frío a Abad:

«El hombre que acabó con el Partido Socialista, el hombre que liquidó ciento cincuenta años de historia. Pero es que, además, y siempre respetando la presunción de inocencia de todas las personas implicadas en procesos judiciales, Pedro Sánchez puede ser el Bettino Craxi español».

Tal fue la sorpresa que Abad expresó: «Eso es muy gordo».

Tras esto, preguntó si veía a Pedro Sánchez en la cárcel.

«Pues mira, es que todo su entorno, absolutamente todo su entorno, tiene problemas judiciales. Y el que no está imputado está relacionado. Ayer veíamos en ese registro que hizo la Guardia Civil en la calle Ferraz que ya aparecen los que faltaban: la gerente del partido, Serrano, que fue presidente de Correos, una persona de la máxima confianza de Sánchez incluso antes de ser secretario general del Partido Socialista, también tiene alguna implicación.

Es decir, no hay nadie que esté o haya estado en el entorno de Pedro Sánchez que no tenga en este momento serios problemas. Ya es tal la cantidad de información que vamos conociendo cada día que a esto hay que ponerle fin de alguna manera».

En cuanto a la posibilidad de que el líder del PSOE escape como lo hizo Craxi, Gómez ya no descarta ningún escenario, porque considera que lo visto hasta ahora ha traspasado todos los límites: