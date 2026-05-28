Vicente Vallés desarma en solo cuatro minutos el relato de Moncloa para salvar a Pedro Sánchez y que replican los de la Sincronizada

Certero.

La voz de Vicente Vallés, uno de los analistas políticos más influyentes del país, se ha convertido en un termómetro que mide la tensión que recorre La Moncloa. Sus intervenciones en Antena 3 Noticias 2, Espejo Público o sus artículos suelen ser demoledores y tener gran repercusión, ya que centran la atención en lo mollar de los escándalos que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Y lo ha vuelto a hacer con el escándalo de las cloacas del PSOE, un caso que atenta contra las bases del sistema democrático, con unas actuaciones más propias de la mafia que de un Gobierno democrático.

Ha atizado al presidente del Gobierno por su muestra de cinismo al asegurar que no convocaba elecciones porque no beneficiaría a los españoles y que, como las ganaría, sería un uso partidista del poder.

«Se niega a convocar elecciones anticipadas aunque no dispone de mayoría parlamentaria, no tiene presupuestos desde hace tres años y su entorno político y personal acumula causas judiciales casi cada semana. También hoy».

Hizo referencia al registro de la UCO en Ferraz, que las terminales mediáticas han intentado restar importancia señalando que era un simple requerimiento de información.

«El juez considera que el PSOE financió las cloacas del propio PSOE. Y hoy, lo que el juez ha emitido es lo que en lenguaje jurídico se conoce como requerimiento, pero que en la práctica, en el lenguaje común, es un registro en toda regla».

Destacó cómo los infames ‘cinco días de reflexión’ marcaron el origen de la operación contra jueces y medios críticos por parte de la cloaca.

«A partir de aquella extravagancia política de que un presidente se tome cinco días de baja si quiere seguir siendo presidente, empezó todo lo que estamos viendo».

Hizo referencia a la reunión de Santos Cerdán (ex secretario de Organización), Ion Antolín (ex jefe de prensa), Juan Manuel Serrano (ex jefe de gabinete), Leire Díez y Javier Pérez Dolset, en la que delinearon las líneas de acción que tomarían, como buscar datos que perjudicaran al teniente de la UCO Antonio Balas.

Además, destacó un elemento que ha quedado algo oculto entre todos los escándalos y tramas superpuestas: la financiación de la campaña de Salvador Illa en las autonómicas catalanas de 2024.

Finalmente, afeó que Sánchez se aferre al poder —con la connivencia de sus socios y de los medios que lo defienden— a cualquier precio.