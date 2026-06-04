Ana Rosa resume en una sola frase los ocho años de Pedro Sánchez tras conocer el sumario de las cloacas del PSOE: «Moncloaca»

Ana Rosa ha reflexionado en su editorial sobre el sumario de las cloacas del PSOE, también conocido como caso Leire, que desenmascara las maniobras de Moncloa y Ferraz en la oscuridad contra jueces, agentes y periodistas que investigaban la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

La presentadora del matinal de Telecinco, de forma irónica, ha dado la razón a los socialistas y a sus terminales mediáticas, que aseguran que todo es una gran conspiración para tumbarlos. Eso sí, ha incidido en que existía un «Ministerio de las cloacas»:

«El Gobierno tenía razón, la teoría de la conspiración era cierta. Había un Ministerio de las cloacas. El sumario del juez señala que el “One” es el presidente del Gobierno. Presuntamente, había un ejército de sicarios para salvar la dignidad del don y de su familia. Y comenzaron a actuar durante los cinco días de reflexión. Durante esos cinco días, los engranajes de la máquina del fango comenzaron a trabajar para un solo beneficiario: Pedro Sánchez».

Ana Rosa enumeró todo lo que se ha destapado que los conspiradores intentaban urdir para “salvar” al presidente:

«Había cloacas patrióticas, comandos políticos de la Guardia Civil actuando como comisarios para amedrentar a los agentes que siguieron heroicamente investigando. El comando G de las cloacas estaba montado para proteger a Sánchez. Todos estaban en el ajo. El PSOE aparece 400 veces en el sumario y Leire escribió: “El ‘One’ dijo a Santos que hago un trabajo enorme”. Desde el PSOE dicen que la documentación conocida hoy es una suma de comportamientos individuales de resentidos que han usado al PSOE. Mentira».

Y plantea la gran pregunta, que reforzaría las excusas de los socialistas: «¿Por qué el PSOE no se querella contra Leire?». La respuesta también es evidente: «La traviata». Y es que ha destacado que este caso salpica a toda la cadena de mando que conforma la estructura del Estado, hasta llegar al “Number One”.

Además, ha enumerado los diversos altos mandos y altos cargos, tanto en las instituciones como en el Gobierno y en el PSOE, que estaban metidos de lleno en el ajo, y ha destacado que ninguno ha dimitido.

«El responsable de la Guardia Civil ordenó a la UCO que se pusiera de perfil. ¿Y de quién depende ese mando? Pues de la directora de la Guardia Civil, que se reunió tres veces con Leire. ¿Ha dimitido? No. ¿De quién depende Mercedes González? Del ministro del Interior. ¿Ha dimitido Grande-Marlaska? No. ¿Quién pagaba las presuntas facturas falsas de la cloaca? La gerente del PSOE. ¿Ha dimitido? No. ¿Quién era el jefe de gabinete durante los cinco días de reflexión? El ministro Óscar López. ¿Ha dimitido? No. Las Tortugas Ninja de Ferraz ofrecieron tratos a través de la Fiscalía. ¿Y de quién depende la Fiscalía? Del presidente del Gobierno. ¿Ha dimitido el presidente? No. Pues eso: ni una dimisión, mutis por el foro».

Finalmente, se ha sacado de la manga un nuevo apodo para la sede oficial de la Presidencia del Gobierno tras el paso de Pedro Sánchez: